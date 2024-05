C'è attesa sul ritorno di Harry domani, 8 maggio, a Londra. Il duca di Sussex tornerà (senza la moglie Meghan Markle, né i figli) in occasione del decimo anniversario degli Invictus Game. Molto probabilmente incontrerà il padre, Re Carlo, che sarà impegnato nella prima apertura dei giardini di Buckingham Palace, ma resta un dubbio: vedrà anche suo fratello William e la cognata Kate Middleton?

APPROFONDIMENTI Kate, dieta green per combattere il tumore: ecco a cosa dovrà rinunciare Kate pubblica una foto del Principe Louis per il compleanno: il dettaglio mancante incuriosisce William, il regalo di compleanno amaro del principe alla figlia Charlotte: cosa è successo

La Regina Camilla non permetterà a Harry di incontrare Re Carlo da solo: «Non si fida di lui, è pericoloso»

L'incontro con Kate

Secondo il Daily Mirror, la principessa del Galles troverà il tempo per incontrare suo cognato solo a una condizione. La visita celebrativa segnerà la prima volta che Harry tornerà nel Regno Unito da quando Kate ha annunciato in un emozionante videomessaggio alla nazione che le è stato diagnosticato un cancro e ha iniziato un ciclo di chemioterapia preventiva. Da allora, Kate non si è più fatta vedere in pubblico dedicandosi al suo percorso di guarigione. Harry e Meghan hanno rilasciato una dichiarazione di sostegno alla cognata dopo che la notizia scioccante è stata resa pubblica, augurandole "salute e guarigione". Ingrid Seward, caporedattrice di Majesty Magazine, spiega che a suo avviso è "altamente improbabile" che William voglia vedere suo fratello durante questo periodo stressante. «William ha già abbastanza cose da fare e non ha bisogno di stress. Ma potrebbe rendersi conto che Harry vorrà vedere Kate dopo la diagnosi di cancro dato che una volta erano così vicini. Resta da vedere se Kate è disposta e riuscirà ad affrontarlo. Ha l'energia per iniziare a cercare di sanare la frattura tra i fratelli o preferirà rimanere nell'ombra?»

La condizione



Ingrid ha aggiunto che se la richiesta di incontrare Harry arrivasse direttamente dall'alto, Kate probabilmente accetterebbe una riunione con il suo cognato. «Se il Re lo chiede, lei lo farà, ma Carlo, essendo l'anima sensibile e comprensiva che è, difficilmente chiederà un simile favore alla sua adorata nuora. Deve essere il momento giusto, e non è quello giusto. Ora».