Kate Middleton ricicla il look di Natale: il maglioncino rosso (da 1400 euro) che era già andato sold out

Di rosso vestita (ovviamente) Kate Middleton ha partecipato a un tea party natalizio con l'immancabile maglione a tema. Un outfit che aveva già indossato in altre occasione, d'altronde Kate ci ha abituato alla sapiente arte del riciclo. La principessa del Galles ha partecipato a un tea party di Natale, in compagnia di professionisti e volontari che hanno scelto di dedicare la loro vita aiutando bambini bisognosi. Il sostegno all'infanzia è un tema che sta molto a cuore alla principessa e sta cercando di trasmettere questa passione anche ai figli.

Il look

Al tea party natalizio, Kate Middleton ha indossato un capo familiare, già visto in passato. Si tratta del cardigan di Miu Miu già visto nel 2021. Quell'anno era andato subito sold out, appena lo aveva sfoggiato in un'apparizione televisiva. All'epoca costava 1400 euro. Il Christmas Jumper della principessa è in cashmere con il colletto Peter Pan bianco, bottoni gioiello, motivo a rombi unito a decorazioni floreali (delle piccole rose). Lei stavolta lo ha abbinato a un paio di pantaloni rossi, creando il perfetto look natalizio bon ton.