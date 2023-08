Kate Middleton, mancia da 800 euro al ristorante: la principessa al Festival musicale (senza William). «Era di buonumore e ordinava Margarita»

Kate Middleton non è certo una che va al risparmio sulle mance. Come riporta il Daily Mail, la principessa del Galles, che ha partecipato a un festival musicale nel Norfolk un paio di giorni fa, ha cenato in un ristorante lasciando una mancia di 700 sterline.

Kate Middleton, prima volta a un festival musicale

All'Houghton Festival Kate ha ascoltato i dj che si esibivano 24 ore al giorno, ma per la cena alle bancarelle del festival ha preferito il ristorante Turntable & Napkin, dove la cena ha un prezzo di 60 sterline per un pasto di quattro portate.

La principessa, al festival senza il marito William, «era di buonumore, ordinava margarita piccanti, mangiava affogato al caffè e parlava affabilmente con gli altri membri del suo gruppo», spiega il London Evening Standard. Una serata ad alto tasso alcolico visto che, a quanto pare, la compagnia abbia portato al ristorante una bottiglia di Aix Rosé da 12 litri.

L'assenza di William

E' la prima volta che Kate partecipa a un festival musicale come principessa. L'idea sarebbe venuta mentre era a cena dal marchese e la marchesa di Cholmondeley, David e Rose, nella loro casa di Houghton Hall, proprio durante lo svolgimento dell'Houghton festival. Qualcuno avrebbe suggerito di fare una puntata all'happening musicale e Kate, dopo averne discusso con il suo staff di sicurezza, avrebbe deciso di andare. Non è però chiaro dove fosse il marito William e perché non abbia partecipato.