Kate Middleton, la mano di William scivola sul lato B mentre lei indossa il girocollo di Lady Diana (con smeraldi e diamanti)

Un atteggiamento poco regale per il principe William e la principessa Kate, che durante il red carpet agli Earthshot Prize Awards, hanno mostrato effusioni d'amore che non sono passate inosservate dai tabloid inglesi: i fotografi hanno pizzicato il momento in cui a William è scesa la mano sul lato B della moglie.

Kate Middleton, per l'occasione ha osato l'abito verde. La principessa insieme al principe William è in visita per la prima volta dal 2014 negli Stati Uniti per la seconda cerimonia del premio globale a Boston. Catherine, come una vera principessa, si è vestita in tema per la serata ecologica con un dress verde mela, ma a cogliere l'attenzione dei fotografi è stata la scelta di indossare un girocollo di smeraldi e diamanti che apparteneva a Lady Diana.

Il grande evento per la coppia reale è arrivato: William e Kate hanno partecipato alla cerimonia degli Earthshot Prize Awards, un onore istituito dal Principe William per riconoscere gli innovatori per i loro successi nell'affrontare i maggiori problemi ambientali del mondo.

La Principessa del Galles, vera protagonista della serata, per l'occasione ha indossato un abito Solace London verde lime, in tema con la serata, aderente con uno spacco centrale tra le gambe e un cinturino che le fasciava il ventre.

Kate ha optato per un make up naturale e ha lasciato i capelli sciolti. La moglie di William ha completato il look con il vistoso girocollo appartenuto alla defunta principessa Diana, indossato durante il tour in Australia del 1985. E per concludere, orecchini di smeraldi e diamanti montati in platino da Asprey.

La cerimonia inaugurale dell'anno scorso si è svolta a Londra, questo è stato per la coppia il primo viaggio negli Stati Uniti in otto anni e il loro primo viaggio all'estero dalla morte della regina Elisabetta II.