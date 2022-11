Kate Middleton, ancora rancori con Meghan Markle: rifiuta il suo ultimo invito

Ancora fuochi e fiamme tra Kate Middleton e Meghan Markle. I rapporti gelidi tra le due cognate non si sono rafforzati neanche dopo la morte della Regina Elisabetta. Tutto si è acuito quando nel 2020 il Principe Harry insieme alla moglie ha deciso di abbandonare la Corona reale. Da indiscrezioni, Kate avrebbe rifiutato l’ultimo invito dell’ex star della serie tv Suits.

La visita a Londra

L'esperto reale Neil Sean sostiene che Meghan Markle avrebbe approfittato della recente visita a Londra, in occasione dei funerali di Elisabetta II, per chiedere a Kate Middleton di partecipare al suo podcast. Meghan ha stipulato un contratto milionario su Spotify per la realizzazione di un podcast dal titolo Archetypes in cui intervista donne di spessore, parlando di diverse problematiche femminili nella società moderna.

L'argomento del podcast

Meghan avrebbe invitato Kate a confrontarsi sulle difficoltà di farsi strada in una famiglia importante come quella dei Windsor pur non avendo neppure una goccia di sangue blu come la Middleton. Una puntata in cui parlare degli obblighi reali, delle aspettative dei sudditi, dell’attenzione mediatica mondiale e del ruolo di madre del futuro re del Regno Unito. Sembra che Kate Middleton abbia del tutto ignorato l’invito di Meghan Markle: pare che non abbia dato neppure una risposta alla cognata. Potrebbe darsi che la moglie del Principe William non vuole complicare una situazione già piuttosto difficile.

Harry e Meghan continuano ad avere grossi problemi con la famiglia reale inglese e a corte tutti sono preoccupati per l’uscita dell’autobiografia del Principe. Uscita prevista per quest’autunno ma rimandata al 2023 a causa della scomparsa dell’amata nonna Elisabetta. Nel libro dovrebbero essere raccontati alcuni piccanti e scomodi retroscena e dettagli sulla ditta, come viene chiamata così la famiglia reale inglese.