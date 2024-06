Kate Middleton promuove Natasha Archer: chi è l'assistente personale (e amica) al fianco della principessa durante la malattia

Da quando Kate Middleton si è ammalata di cancro sono praticamente inseparabili. Natasha Archer, la sua stilista e assistente personale, non l'ha mai lascata sola un attimo ed è stata una delle poche persone ad essere ammessa in ospedale dopo l'intervento chirurgico all'addome. Una dedizione tanto preziosa quanto silenziosa che Kate ha voluto premiare con una promozione: Archer, come si scopre dal suo profilo Linkedin, è infatti appena diventata assistente privata senior di Kate e di suo marito William. Un nuovo ruolo che implica anche uno stipendio più sostanzioso. «Natasha merita questo riconoscimento. Perché è incredibilmente discreta e leale nei confronti di Middleton», ha detto una fonte al Daily Mail. Mentre Claudia Joseph, autrice di Kate: The Making of a Princess, ha dichiarato: «Natasha è stata al fianco di Kate da quando si è unita alla Famiglia Reale ed è per lei un pilastro mentre combatte la sua battaglia contro il cancro»Ecco perché Kate ha voluto premiare la sua lealtà.



Chi è Natasha Archer

Classe 1987, diplomata alla Uppingham School di Uppingham, Archer ha iniziato a lavorare per la royal family, nell’ufficio del Duca e della Duchessa di Gloucester, a soli vent’anni. Tre anni dopo la prima promozione, con l’incarico di curare il guardaroba di Middleton. Quindi il ruolo di assistente personale di Kate. Da allora in diverse occasioni Natasha è stata vista accanto alla moglie di William. Ed è proprio lei che l'ha aiutata nei momenti più importanti della sua vita, dalla nascita dei tre figli George, Charlotte e Louis ai tour internazionali per conto della Corona. Archer ha sempre vissuto il suo ruolo con fedeltà, senza mai un passo falso. Tanto che la royal family aveva voluto premiarla, nel 2019, con la nomina a membro dell’Ordine Reale Vittoriano.

Il marito

Natasha è sposata col fotografo Chris Jackson, da cui ha avuto due bambini (uno nato nel 2018 e l’altro nel 2022).

A unire Natasha e Chris c'è anche la vita professionale, visto che lui è un reporter specializzato in eventi reali. In passato è spesso capitato che durante i royal tour la Archer e il marito si trovassero, seppur per ragioni diverse, al seguito di William e Kate. Quel poco che conosciamo della vita privata di Archer lo dobbiamo al marito. È lui che, su Instagram, condivide (seppur di rado) qualche immagine della sua famiglia.

La malattia di Kate

Tash, come la chiamano gli amici, è la spalla sui cui Kate può appoggiarsi. E' stata lei ad andarla a prendere dall'ospedale dopo il suo intervento chirurgico addominale all'inizio di quest'anno ed è stata accolta nella cerchia più stretta di familiari e amici di Kate che sono stati al suo fianco durante la sua guarigione dal cancro. Secondo fonti reali, la signora Archer è stata un pilastro per la principessa e la coppia è diventata praticamente "inseparabile" negli ultimi mesi, riferisce l'Express. Natasha è stata spesso vista assistere Kate con i suoi bagagli, ma è stata anche una presenza costante durante le sue visite in ospedale.