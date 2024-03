Kate Middleton, quando tornerà in pubblico? L'annuncio ufficiale: sarà al Trooping the Colour l'8 giugno

E' ufficiale: Kate Middleton tornerà sulla scena pubblica l'8 giugno. La principessa del Galles parteciperà al Trooping the Colour tra tre mesi come parte del suo ritorno ai doveri reali. Il Ministero della Difesa ha confermato che Kate sarà presente alla sfilata di sabato 8 giugno che comincerà alle 10:30 alla Horse Guards Parade di Westminster. Anche se questo è il primo incarico ufficiale di Kate ad essere annunciato da quando ha subito un intervento chirurgico, Kensington Palace non ha ancora confermato la sua presenza alle prove finali. La futura regina è assente dai riflettori già da due mesi (salvo un foto rubata spuntata ieri su Tmz) in concomitanza con i postumi del delicato quanto misterioso intervento chirurgico all'addome subito a metà gennaio. Finora il palazzo si era limitato a far sapere che la principessa di Galles sarebbe rimasta fuori gioco fino e non prima di Pasqua.

Il Trooping the colour

Alla sfilata parteciperanno più di 1.400 soldati della Household Division e della King's Troop Royal Horse Artillery, inclusi 400 musicisti delle Massed Bands.

Sfileranno sulle Horse Guards per la seconda delle due revisioni formali e ci saranno anche 250 soldati delle Foot Guards lungo il percorso lungo The Mall. Ci sono altre due parate Trooping the Colour pubblicizzate dal Ministero della Difesa: una esaminata dal Maggiore Generale James Bowder il 1 giugno e un'altra dal Re Carlo III il 15 giugno. Buckingham Palace non ha ancora confermato la presenza del monarca. La sfilata terminerà alle 12:25. Kate non tornerà ai suoi doveri ufficiali fino a dopo Pasqua, e William si è temporaneamente ritirato dal suo ruolo reale per destreggiarsi nella cura di lei e dei loro figli.

La prima foto



Intanto ieri è comparsa la prima foto di Kate dopo 3 mesi di assenza. Sono le 9 del mattino di lunedì mattina 4 marzo, nei pressi del castello di Windsor. Un'Audi nera appare sulla strada: dentro ci sono due donne. Alla guida dell'auto c'è Caroline Middleton, madre della principessa di Galles. Accanto a lei, sul lato passeggero, eccola lì: è Kate Middleton. È la prima volta che la principessa viene avvistata da quando ha festeggiato il Natale a Sandringham con il principe William, i loro figli e il resto della famiglia reale. Kate, che ha subito un intervento addominale il 18 gennaio, da allora si è chiusa nel riserbo più assoluto. Un’eccessiva segretezza che aveva spinto i media a chiedere spiegazioni agli uffici di Kate e William a Kensington Palace, dopo che sui social media erano scoppiate assurde teorie su che fine avesse fatto la principessa.