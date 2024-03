Kate Middleton, mistero sul ritorno al Trooping the Colour a giugno: il Ministero annuncia la sua presenza, poi cancella il nome dal sito dell'evento

Kate Middleton parteciperà davvero al Trooping the Colour, l'annuale sfilata per celebrare il compleanno del Re prevista per l'8 giugno? Ieri la sua presenza era stata ufficialmente annunciata dal ministero della Difesa (con tanto di menzione sul sito dell'evento). Ma, a quanto pare, Kensington Palace non ha ancora confermato la sua partecipazione e così, dopo sole 12 ore dall'annuncio, la notizia che riguardava la presenza della principessa del Galles all'evento è stata rimossa dal sito web dell'esercito britannico.

Cosa è successo

I funzionari di Palazzo, secondo quanto racconta il Daily Mail, non sono stati consultati dal Ministero.

E così, quello che doveva essere l'annuncio del tanto atteso ritorno di Kate dopo l'intervento addominale del 18 gennaio, si è trasformato nell'ennesimo mistero che aleggia attorno alle condizoni di salute della principessa. Secondo la BBC, l'esercito non aveva ottenuto l'approvazione prima dell'annuncio. La partecipazione del principe William o di Kate agli eventi è infatti sempre annunciata dal Palazzo, mai dal Ministero della Difesa. Perché, dunque, questo errore di comunicazione? Sembra che il Ministero della Difesa speri che Kate stia abbastanza bene da partecipare a uno degli eventi cerimoniali chiave dell'anno delle Forze Armate. Ma solo il Palazzo può annunciare la partecipazione della futura regina a un evento reale e la conferma non è ancora arrivata.

Il nome cancellato dal sito

Sul sito da ieri sono in vendita i biglietti per lo spettacolo militare che avrà luogo l'8 giugno e che pubblicizzava l'apparizione di Kate. Nome che, dopo qualche ora, è scomparso. MailOnline ha contattato il Ministero della Difesa per un commento, ma le domande sono state rivolte al Palazzo, che non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Il Ministero della Difesa aveva annunciato che Kate, in qualità di colonnello delle guardie irlandesi, avrebbe effettuato l'ispezione durante l'evento l'8 giugno. «Il Trooping the Colour recensito da Sua Altezza Reale, la Principessa del Galles, è identico al Trooping the Colour recensito da Sua Maestà il Re - si leggeva sul sito - con l'eccezione che alcuni ufficiali a cavallo aggiuntivi cavalcano quando Sua Maestà il Re è presente. I soldati saranno ispezionati da Sua Altezza Reale la Principessa del Galles, Colonnello delle Guardie Irlandesi».

ll Trooping the colour

Alla sfilata parteciperanno più di 1.400 soldati della Household Division e della King's Troop Royal Horse Artillery, inclusi 400 musicisti delle Massed Bands. Sfileranno sulle Horse Guards per la seconda delle due revisioni formali e ci saranno anche 250 soldati delle Foot Guards lungo il percorso lungo The Mall. Ci sono altre due parate Trooping the Colour pubblicizzate dal Ministero della Difesa: una esaminata dal Maggiore Generale James Bowder il 1 giugno e un'altra dal Re Carlo III il 15 giugno. Buckingham Palace non ha ancora confermato la presenza del monarca. La sfilata terminerà alle 12:25. Kate non tornerà ai suoi doveri ufficiali fino a dopo Pasqua, e William si è temporaneamente ritirato dal suo ruolo reale per destreggiarsi nella cura di lei e dei loro figli.

La prima foto di Kate



Intanto lunedì 4 marzo è comparsa la prima foto di Kate dopo 3 mesi di assenza. La principessa è stata paparazzata alle 9 del mattino nei pressi del castello di Windsor in auto con la madre, Carole Middleton che guidava un'Audi nera. Accanto a lei, sul lato passeggero, Kate: aveva un sorriso stampato in faccia, anche se sembrava che stesse cercando di mantenere un profilo basso con occhiali da sole scuri. Gli scatti della moglie del principe William rassicurano sul fatto che la reale non si trovi in gravi condizioni di salute e neppure in coma, come invece era stato pensato nei giorni scorsi. Per molti, infatti, pur non mostrandosi ufficialmente al mondo con uno scatto posato (come d'altronde aveva già annunciato) Kate si sarebbe lasciata paparazzare, con una tempistica non casuale, per calmare gli animi e dare un aggiornamento silente ma fermo sulla sua salute.