Kate Middleton potrebbe non tornare mai a ricoprire il ruolo di prima della malattia. Secondo Us Weekly la principessa del Galles, che si sta sottoponendo alla chemioterapia preventiva dopo essere stata operata per una lesione che si è rivelata tumorale, sta «rivalutando quello che sarà in grado di fare quando tornerà». E infatti «potrebbe non tornare mai nel ruolo che ricopriva prima della malattia. Le sue funzioni potrebbero essere molto diverse, al momento sta valutando».

Kate e il rapporto con la famiglia durante la malattia

Kate non viene vista in pubblico da mesi, da prima dell'operazione, e ancora non si hanno notizie sul suo ritorno. Ultimamente pare sia stata intercettata in giro con William: i due, scrivono i tabloid, sono «più vicini che mai»». La principessa del Galles sta passando molto più tempo di prima con la famiglia mentre si cura. Sembra comunque, dopo le voci di una chemio molto sofferta, che Kate stia recuperando molto bene: non può al momento incontrare molte persone perché potrebbe ammalarsi.

Anche William sta passando più tempo a casa, anche per non turbare il clima in vista delle elezioni indette dal premier Sunak. «Così la coppia sta passando più tempo insieme - spiega una fonte - si stanno legando ancora di più e al momento sono più vicini che mai».