Kate Middleton cambia look, frangia e boccoli anni Settanta. Il parere degli esperti: «Segnale di fiducia ed empatia»

Nuovo look per Kate Middleton, intercettata oggi alla High Down Prison a Londra per una visita nell'ambito del Forward Trust, fondo di beneficenza per il recupero dei detenuti. Tailleur con spalline e t shirt bianca, Kate è stata iper fotografata anche e soprattutto per il suo nuovo taglio di capelli: frangia a tendina anni Settanta e lunghissime onde appene uscite dal parrucchiere (almeno così pare).

Kate Middleton cambia look, il parere degli esperti

Un cambiamento, secondo gli esperti, non casuale: la principessa del Galles nel suo secondo anno dopo la morte della regina ha scelto uno stile più moderno per rinnovare "il suo brand personale". «La nuova pettinatura è indicativa di un membro giovane e moderno della famiglia reale che ha voglia di adottare un look fresco», spiega Lisa Talbot al Daily Mail.

«Con una nuova stagione alle porte è bello vedere Kate con una pettinatura nuova, leggermente più corta e scalata - commenta - Mostra fiducia, empatia, gentilezza e la voglia di mostrare che lei è come altre donne al passo dei tempi».

Probabilmente Kate ha usato delle extentions, più per aggiungere massa che per aggiungere lunghezza.