Kate Middleton sta affrontando le cure per il tumore, la cui diagnosi è arrivata all'inizio del 2024. La Principessa ha recentemente scritto una lettera indirizzata alle guardie irlandesi, di cui è lei stessa colonnello, rivelando che non potrà essere presente a un evento importante. Questa mattina, sui social, è apparso il video che riprende un soldato durante la lettura.

La lettera di Kate Middleton ai soldati

La Principessa del Galles è colonnello del reggimento irlandese, oltre a rivestire tanti altri ruoli. Da quando ha scoperto di avere un tumore si sta dedicando di più a se stessa e appare raramente in pubblico. Ha lasciato i suoi incarichi e il profilo Instagram ufficiale col marito William non è quasi più stato utilizzato. In vista della revisione del colonnello delle guardie irlandesi, però, ha inviato una lettera ai soldati. Il soldato che ha letto ad alta voce il messaggio di Kate è stato ripreso e il video è sui social. L'uomo è di spalle e parla al gruppo di guardie: «Volevo scrivervi per farvi sapere quanto sono orgogliosa dell'intero reggimento in vista della Colonel's Review e del Trooping the Colour - sono queste le parole della Middleton - Apprezzo tutti coloro che quest'anno per il Trooping the Colour si sono esercitati per mesi e hanno dedicato molte ore per garantire che le loro uniformi e le loro esercitazioni fossero impeccabili. Essere il vostro colonnello rimane un onore e mi dispiace molto di non poter venire alla Colonel's Review di quest'anno. Per favore, porgete le mie scuse a tutto il reggimento. Spero di potervi rappresentare di nuovo tutti molto presto».

A causa del cancro non andrà al Colonel's Review

I soldati hanno applaudito la Principessa e successivamente dichiarato: «Le guardie irlandesi sono state profondamente toccate nel ricevere questa mattina una lettera dal nostro colonnello, Sua Altezza Reale, la Principessa del Galles. Continuiamo ad augurare a Sua Altezza Reale ogni bene per la sua guarigione e le mandiamo i nostri migliori auguri». Con questa lettera Kate dichiara che non sarà presente al Colonel's Review e fa pensare che non intenda prendere parte nemmeno al Trooping the Colour di sabato 15 giugno.