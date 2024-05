Kate e il tumore? William rompe il silenzio e rivela le sue condizioni di salute. Segnali di fiducia sulle condizioni della principessa di Galles, Kate Middleton, consorte dell'erede al trono William, riecheggiano dalle parole pronunciate oggi dallo stesso William sullo sfondo del riserbo ufficiale relativo al trattamento a cui la futura regina, 42 anni, continua a essere sottoposta in seguito alla diagnosi di cancro resa nota al Paese nello shock generale a marzo.

APPROFONDIMENTI William, la reazione alle teorie del complotto sul tumore di Kate: «Sconvolto e arrabbiato»

Harry a Londra, l'abbraccio con i fratelli di Lady D all'anniversario degli Invictus Game: "abbandonato" dalla sua famiglia, sostenuto dagli zii William, svolta dopo la diagnosi di tumore di Kate: il ritorno agli impegni lontano da casa visto come un segnale positivo

Kate come sta? Le parole del principe William

«Sta andando bene», ha detto il principe William rispondendo ad alcuni sudditi che gli chiedevano notizie su Kate Middleton e rivolgevano auguri a margine di un incontro pubblico nella seconda e ultima giornata di una visita in Cornovaglia (sud-ovest dell'Inghilterra): primo appuntamento ufficiale fuori Londra di oltre un giorno, per il delfino, da quando si è appreso del cancro di Kate. William, in visita oggi al St Mary's Community Hospital, su una delle isole del piccolo arcipelago delle Scilly, ha cercato di mostrarsi rilassato e sorridente, e ha detto che i suoi tre figli - George, Charlotte e Louis - sono apparsi «molto gelosi» nei giorni scorsi del suo viaggio in Cornovaglia: territorio di cui egli porta anche il titolo, in veste di duca di Cornovaglia, e nel quale si è ripromesso di portarli con sé «l'anno prossimo».

La lettera commovente per la principessa Kate e re Carlo

Una capo-infermiera dell'ospedale, Lynda McHale, gli ha infine affidato una lettera, scritta dalla propria nipotina, con auguri di pronta guarigione destinati sia a Kate - alle prese da fine febbraio con la chemioterapia, a quanto si è appreso - sia a re Carlo III: al quale è stato a sua volta diagnosticato un cancro, ma che è già tornato da qualche giorno a una graduale ripresa della propria attività pubblica esterna, sfociata fra l'alto ieri in una visita a sorpresa in una base militare britannica fuori Londra, nella contea dell'Hampshire.