Lady Diana, all'asta la croce Attallah: il gioiello misterioso della principessa riapparso dopo 35 anni

La croce Attallah di Lady Diana sarà uno dei pezzi forti del catalogo Royal and Noble, nell'asta che si terrà dal 6 al 18 gennaio da Sotheby's a Londra. Il misterioso gioiello della principessa è in vendita, dopo essere riapparso da 35 anni di oblio. La stima di partenza oscilla tra 80.000 e 120.000 sterline.

La croce Attallah era uno dei gioielli preferiti da Lady Diana, un favoloso pendente in oro, argento, ametiste e diamanti. Il ciondolo, a dire il vero, non fu mai propriamente della principessa consorte di Carlo d'Inghilterra: apparteneva, infatti, a un noto gioielliere di Londra, Naim Attallah, ex amministratore delegato di Asprey & Garrard. «La principessa Diana e mio padre erano amici e ricordo che lei veniva spesso a trovarlo nello storico negozio Garrard di Regent Street, dove si trovava il suo ufficio, e in diverse occasioni gli chiedeva in prestito il ciondolo: le piaceva molto», ha dichiarato Ramsay Attallah, attuale proprietario della croce.

La principessa Diana aveva un rapporto di lunga data con Garrard, avendo scelto l'anello di fidanzamento nel 1981. Nel corso degli anni ha collaborato con Garrard e ha indossato pezzi dell'illustre casa di gioielli in molte occasioni, anche dopo il divorzio. Nella sua ultima apparizione in pubblico, indossò quella che è diventata famosa come la collana del Lago dei Cigni, una collana di diamanti e perle dei Mari del Sud realizzata in collaborazione con lei.