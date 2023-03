Lady Gaga bacia una donna a New York, la foto è virale: scena di un film o realtà?

Lady Gaga ed il bacio imprevisto ad una donna. Si tratta di una scena da copione o di un'azione istintiva della popstar, impegnata sul set del film Joker: Folie a Deux? In questi giorni si parla molto dell'impegno cinematografico della cantante, che proprio in queste ultime settimane sta girando negli Stati Uniti, non all'interno degli studios, ma per strada.

Ed infatti, la donna che ha baciato era per strada e le avrebbe detto «Andrai all’inferno» e la cantante, di tutta risposta, si è avvicinata e le avrebbe risposto «Ora ci andremo insieme», prima di darle un bacio. Tanto è bastato per rendere la notizia virale, anzi l'immagine del bacio, immortalato dai tanti fotografi e fan presenti. In realtà guardando i video diffusi si social, si intuisce che la scena faccia parte del film, ma si sa il marketing fa il resto, quando si parla di Hollywood.

“you’re going to hell” and then she kisses her and says “now we’re both going to hell” MOTHER pic.twitter.com/3Mz01zBZvi — gui 〄 (@ElectricGagax) March 26, 2023

La cantante-attrice, nei giorni scorsi, era già stata fotografata a New York sul set esterno del sequel di Joker, in cui protagonista è lo straordinario Joaquin Phoenix. Nel capitolo 2 del film, Lady Gaga è stata scelta per vesire i panni di Harley Quinn, la psichiatra innamorata del paziente Arthur Fleck, il futuro Joker, che intende uccidere la famiglia Wayne, i genitori del futuro Batman.