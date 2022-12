Morto Lando Buzzanca, dalla malattia alla guerra tra la compagna e i figli: gli ultimi anni

È morto Lando Buzzanca. Si è spento all'età di 87 anni uno dei protagonisti della commedia italiana. «Il mestiere dell’attore è talmente bello che ti emoziona ancora prima di fare qualcosa». Con queste parole Buzzanca descriveva la sua professione. Un mondo, quello della recitazione, che ha frequentato sin da giovanissimo. Nato a Palermo nel 1935, in una famiglia di attori, si è trasferito a Roma a 17 anni. L’esordio ufficiale arrivò nel 1961: Pietro Germi lo scelse per il ruolo di Rosario Mulè in “Divorzio all’italiana” e anche per quello di Antonio in “Sedotta e abbandonata“. Nel 1964 partecipò, come attore non protagonista, al film di Luciano Ricci “Senza sole né luna”. Poi una serie di ruoli in film in cui interpretava il ruolo del maschio siciliano. Il talento di Buzzanca incontrò il vasto consenso del pubblico, sebbene la critica fu spesso non benevola nei suoi confronti. La notorietà internazionale arrivò con “Il merlo maschio“, commedia sexy all’italiana del 1971 diretta da Pasquale Festa Campanile. Negli anni seguenti si trovò a recitare al fianco di famose attrici del momento: da Claudia Cardinale a Catherine Spaak, da Barbara Bouchet a Senta Berger e Joan Collins.

Lando Buzzanca morto, addio all'icona della virilità italica. Disse: «Morire è bellissimo, è un riposo»

Morto Lando Buzzanca, la faida famigliare

Non solo attore ma anche cantante. La vita di Lando Buzzanca è stata anche dedicata alla famiglia: sposato con Lucia Peralta per 57 anni. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Massimiliano e Mario. L’attore ha conosciuto la sua nuova compagna, Francesca Della Valle (al secolo Francesca Lavacca), nel 2016. Ma quei 36 anni di differenza non li hanno mai spaventati.

Ma fu soprattutto per quel legame con Francesca Della Valle che Lando fu negli ultimi anni al centro del gossip. L'annuncio di Massimiliano Buzzanca che aveva dichiarato che il padre non stesse piu' bene aveva sconvolto tutti: «Tutti lo conoscono come il grande attore, ma papà purtroppo è malato e ha anche la demenza senile». Nelle ultime, pochissime, apparizioni televisive in effetti l'attore appariva spesso in uno stato confusionale. Poi una proposta di matrimonio fatta a Francesca in diretta televisiva che non ha convinto i figli e da quel momento sono volate accuse tra la Della Valle e la famiglia Buzzanca. Una faida familiare a tutti gli effetti, ormai, quella scoppiata in casa Buzzanca.

Lando Buzzanca morto a 87 anni, addio al "Merlo maschio" del cinema italiano. Il figlio: «Non mi sembra vero»

Il matrimonio bloccato

E il matrimonio bloccato. Francesca Della Valle, fidanzata di Lando Buzzanca, lanciò pesanti accuse contro i figli dell'attore 87enne, che avrebbero fatto saltare il loro matrimonio. «Hanno bloccato il nostro matrimonio». Mario e Massimiliano avrebbero quindi impedito a detta di Francesca che ci fosse il Sì, lo voglio. Un Sì, lo voglio che sarebbe stato detto (secondo i figli) in un momento in cui il padre non era piu' in grado di intendere nè di volere. Di tutto questo sono state diverse le trasmissione che si sono interessate a quello che è diventato il vero e proprio Caso Buzzanca. A Le Iene, solo qualche mese fa si era tornato a parlare con Francesca Lavacca, in arte Francesca Della Valle, che sosteneva che Lando Buzzanca, la voleva sposare. Il figlio Massimiliano non ci aveva creduto perché credeva che il padre fosse vittima di un raggiro sentimentale. L'attore, uno dei miti del nostro cinema, si trovava nel frattempo in una clinica riabilitativa e sotto amministrazione di sostegno.

Lando Buzzanca in ospedale, il medico: «Sta male, è scheletrico e rannicchiato nel letto»

Le accuse

Una storia quella tra Lando e Francesca che ha sempre preoccupato i due figli di Lando. Era stato proprio l'attore a denunciare la situazione nel 2019: «I miei figli mi vogliono far passare per rimbambito, vogliono vendere la mia casa bellissima e vogliono mettermi qualcuno accanto che gestisca i miei soldi e i miei beni. Non merito di finire così (…) Mi hanno trascinato in tribunale e costretto a sottopormi a due visite mediche. Sono invidiosi della vita che conduco da tre anni con la mia nuova compagna. Grazie a Francesca ho ricominciato a vivere dopo la morte di mia moglie Lucia».

E anche l'ultima fase della vita di Buzzanca è stata segnata da polemiche (e ricoveri). Buzzanca era stato portato lo scorso anno in una Rsa dopo il ricovero di quaranta giorni al Santo Spirito che si era reso necessario in seguito a una caduta nell'aprile 2021. La compagna Francesca Della Valle e il medico Fulvio Tomaselli avevano quindi denunciato lo scorso novembre il declino dell'attore avvenuto nei mesi del ricovero in Rsa. Il figlio Massimiliano aveva quindi detto di voler denunciare entrambi «per tutelare il padre e la sua privacy».

Lando Buzzanca ricoverato in ospedale dopo una caduta: paura per l'attore, come sta

Il post della compagna

«Ora basta, è giusto che voi sappiate». Così aveva esordito qualche giorno fa in un video pubblicato su Facebook Francesca Della Valle, compagna di Lando Buzzanca che già in passato si era spesa per denunciare, insieme al suo medico di fiducia, le condizioni in cui si trova l'attore romano.

«Lando si trova in un hospice dal primo dicembre, come se avesse una malattia mortale. A me non è stata data alcuna informazione. Si trova lì contro la sua volontà, così come contro la sua volontà è stato 11 mesi in una Rsa che lo ha ridotto in una maniera vergognosa. Questo perché un amministratore di sostegno in linea con la famiglia amorevole e con il bene placido del giudice tutelare, lo ha costretto lì. Lo devo come presidente di Labirinto 14 luglio (l'associazione per la tutela dei diritti della persone fragili creata dopo quanto accaduto all'attore romano), come giornalista, ma soprattutto come compagna di Lando Buzzanca Frottole, solo frottole». E ancora: «Lo hanno sequestrato. E per quale motivo? Per farlo tacere ancora una volta in maniera del tutto anticostituzionale utilizzando al discrezionalità della legge 6/04. Io non ci sto, lo devo a Lando, lo devo agli 800mila amministrati, annientanti da questa legge. Lo devo a tutti noi. Ricoverdatevi: c'è un amministratore di sostegno dietro l'angolo per tutti noi».

La malattia

L'attore affetto da una malattia cognitiva nel 2021 è stato ricoverato in una clinica poi spostato in rsa, e la sua permanenza nella residenza per anziani ha generato alcuni problemi, poi a seguito di una caduta da una sedia a rotelle l'attore era stato spostato al Policlinico Gemelli di Roma dove è stato curato per denutrizione e piaghe da decubito. «Non riesco a vederlo dal 21 aprile del 2021 – ha spiegato il dottor Fulvio Tomaselli, il medico di fiducia dell'attore – Ma mi hanno riferito le condizioni in cui si trova: una sua gamba è grande quanto un mio braccio». Buzzanca, come riporta il medico senza usare mezzi termini, ormai sarebbe soltanto la tragica ombra di se stesso: «Rannicchiato in un letto, scheletrico, sfinito, drammaticamente lucido – lo ha descritto – Denutrito e senza denti».

E dopo diverse denunce fatte alla compagna di Lando il figlio Massimiliano era intervenuto per smentire Tomaselli affermando che il medico in realtà non avrebbe mai curato il padre. Anzi Massimiliano aveva aggiuto che lo specialista collaborava con la fidanzata di Lando Buzzanca, Francesca Della Valle, per alcune rubriche sul web.

I figli di Lando non hanno creduto che la compagna volesse il bene del padre, anzi hanno piu' volte sollevato i dubbi sulla veridicità del suo affetto e dall'altra parte la Della Valle ha detto che si è trovata messa fuori dalla porta della rsa e che per andare a trovare il compagno doveva fare una richiesta a un amministratore.

Poi il peggioramento delle condizioni di salute di Lando e oggi, quando ancora le querelle non erano chiuse, l'annuncio della morte.

Il messaggio di Massimiliano

Ora è il figlio a scrivere l'ultimo addio a Lando. «Ancora non mi sembra vero. Ma dai messaggi che mi stanno arrivando sto capendo che non è più qui». Così il figlio di Lando Buzzanca, Massimiliano, parla della morte del padre. «Sì è addormentato. Dopo un quarto d'ora ha fatto gli ultimi due respiri e intorno alle due del pomeriggio se ne è andato». L'attore, dopo il ricovero al Gemelli che si era reso necessario in seguito a una caduta, era stato trasferito in una clinica per la riabilitazione dove Massimiliano stava andando a trovarlo, come tutti i giorni, quando ha ricevuto la telefonata che lo avvisava della scomparsa del padre. «Ha avuto la febbre fino a lunedì, poi sembrava avesse ripreso un pò di attività. Aveva voglia di «lallare, come se volesse dire qualcosa», racconta Massimiliano. Negli ultimi due giorni, però, «era più affaticato, come se non avesse più forze. Ieri quasi si stava per alzare dal letto, come se mi volesse salutare, come se mi avesse riconosciuto. Sembrava volermi dire qualcosa. Gli ho detto “papà stai fermo, stai seduto. Secondo te tra noi c'è bisogno di parlare?”. Gli ho fatto una carezza e l'ho lasciato dormire», conclude il figlio dell'attore.