Laureato a 12 anni in cinque corsi diversi: ora il suo sogno è quello di diventare pilota di aerei

Clovis Hung è un ragazzo prodigio a tutti gli effetti: il 12enne si è laureato in California ed è diventato la persona più giovane a diplomarsi al suo college, ottenendo cinque lauree. Il suo sogno? Conseguire il brevetto di pilota nei prossimi quattro anni.

Clovis Hung ha iniziato a frequentare il Fullerton College nell'autunno del 2020 all'età di nove anni. Sua madre, Song Choi, ha detto di averlo tolto dalla scuola pubblica tradizionale dopo aver visto le sue doti e la sua capacità di auto-motivarsi. «Clovis è super curioso, maturo, diligente, autodisciplinato e molto motivato», ha dichiarato Choi in un comunicato. È anche molto curioso e le scuole pubbliche tradizionali non potevano soddisfare la sua curiosità, quindi la scelta migliore era l'università». Hung ha frequentato il programma «Special Admit» a Fullerton, che gli ha permesso di frequentare i corsi universitari mentre veniva istruito a casa dalla madre. Fullerton fa parte del sistema pubblico di college comunitari dello Stato e si trova nella contea di Orange, a circa 30 miglia da Los Angeles.

Fullerton College has seen some impressive students during its tenure, but none quite like Clovis Hung. The 12-year-old has been awarded five associate of arts degrees. @OfficerStephNY has the story. pic.twitter.com/5LUK6P6JBL

— Inside Edition (@InsideEdition) May 22, 2023