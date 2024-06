Lavoro, si presenta per il primo turno in azienda ma non trova nessuno: «Aspetto da mezz'ora e il capo non mi risponde»

Il primo giorno di lavoro è per molti motivo di grande nervosismo. Si tratta dell'inizio di un nuovo capitolo della propria vita in cui si incontrano persone nuove e ci si mette alla prova con diversi compiti e scadenze. Fare una buona impressione potrebbe fare la differenza tra una vita lavorativa soddisfacente, con il favore dei colleghi e del capo, e un futuro pieno di stress e ansie. Cosa succede, però, quando si arriva in ufficio per il primo giorno e ci si ritrova completamente soli?

Lo racconta Flo, una ragazza che è stata assunta come assistente in un'azienda tech.

Giunta sul posto non ha trovato nessuno e, pensando di aver sbagliato orario (o addirittura giorno), ha inviato un messaggio al capo. Eppure, non ha ricevuto nessuna risposta e dopo un'ora di attesa ha deciso di tornare a casa e attendere spiegazioni.

Primo giorno di lavoro: tutti assenti

«Oggi sarebbe dovuto essere il primo giorno al mio nuovo lavoro - racconta Flo nel video pubblicato sul suo account TikTok, registrato dall'interno della sua auto - e mi sono presentata all'orario concordato, ma non c'è nessuno. Sono le 8:23 ora e sono arrivata questa mattina alle 8:00». La ragazza afferma di aver concordato precedentemente l'orario con il suo superiore in modo da arrivare presto ed evitare il traffico.

Eppure, si è trovata da sola e decide allora di mandare un messaggio al capo: «Gli scrivo tipo: hey, vorrei la conferma riguardo il fatto che oggi sia il giorno in cui devo iniziare dato che sono qui, ma non c'è nessuno. Però il messaggio l'ho mandato alle 8:01 e sono le 8:23 e ancora nessuna risposta». A quanto pare, la sua paura di essere stata ghostata (ovvero ignorata) dal proprio superiore è giustificata da ciò che le è successo in precedenza.

«Il primo periodo in cui vivevo qui ho fatto application per un lavoro, sono andata al colloquio, poi al secondo colloquio. Ho ottenuto il posto, riempito tutti i documenti e fornito tutte le informazioni che mi erano state richieste, e poi sono spariti - dice Flo - Cioè, quando dico che mi hanno ghostato intendo che dopo aver consegnato tutto avrebbero dovuto darmi conferma della data di innizio, ma non mi hanno mai più scritto, nonostante io li abbia contattati due o tre volte».

In un video successivo, la ragazza spiega come è andata a finire: dopo un'ora di attesa, ha deciso di tornare a casa. Poco dopo, però, ha ricevuto una chiamata da parte del capo dell'azienda ed è stata informata di un errore da parte loro: «Si era dimenticata. Quella mattina aveva perso il telefono e non riusciva a trovarlo, per questo non sono stata contattata prima».