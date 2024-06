«Lavoro come personal trainer, al primo giorno mi hanno chiesto di pulire i bagni della palestra: mi sono rifiutato e sono stato licenziato»

Trovare lavoro non è semplice, e può accadere che i problemi non finiscano nemmeno con la firma di un contratto. A volte questi problemi nascono dal fatto che il dipendente non è in grado di svolgere i propri compiti come dovrebbe, e altre volte, invece, derivano da richieste inaspettate (e affatto apprezzate) del capo o del responsabile.

Il secondo caso è proprio quello lamentato da Cory, un uomo che è stato assunto in una palestra come personal trainer ma a cui è stato detto di pulire i bagni durante il suo primo turno, come racconta in un video pubblicato sui social. Il suo rifiuto di portare a termine un compito che non ha nulla a che fare con il suo ruolo, tuttavia, non è stato preso bene dal manager, che lo ha licenziato.

@c0ryhg Got fired at Planet Fitness They got me messed up‼️ ♬ original sound - C0ryhg

Il rifiuto e il licenziamento di Cory

«Primo giorno di lavoro da Planet Fitness - dice Cory nel video pubblicato sul suo account TikTok - e già posso dire che non sta funzionando.

Ho firmato con l'intenzione di mostrare alle persone i diversi esercizi da fare e aiutarli, cose del genere. Invece il capo arriva e mi fa “Ehi, Cor. Mi serve che tu vada a pulire i bagni”. Ma io ho firmato come personal trainer, mica come addetto alle pulizie».

Il suo rifiuto non è stato apprezzato dal capo, che gli ha fatto presente che gli avrebbe scritto un richiamo e, al prossimo, sarebbe stato licenziato. Cory non si è tirato indietro e, anzi, ha detto: «Puoi procedere col licenziamento anche ora perché di certo non mi metto a pulire la me**a». Il video si conclude con l'uomo che, decisamente arrabbiato, esce da Planet Fitness con il dito medio alzato.

Diversi utenti hanno commentato facendo presente quanto sia ingiusto chiedere a un dipendente di fare qualcosa di totalmente estreaneo rispetto a ciò che è scritto nel contratto e che esula dalla propria posizione lavorativa. Eppure, sembra proprio che situazioni simili si presentino molto frequentemente: «Da Walgreens mi hanno fatto pulire i bagni e spazzare il parcheggio... ed ero manager», «Sì, ho visto il trainer della mia palestra pulire l'ultima volta che sono stato lì e mi sono chiesto: ma che diavolo?».