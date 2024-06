«Abbiamo lasciato il lavoro e fatto un biglietto solo andata. Vogliamo scoprire e raccontare il mondo con 15 euro al giorno»

Si passano anni a condurre una vita "normale", quella che viene considerata dai più lo standard: si cresce, si studia, si cerca un lavoro e si guadagna quanto basta per permettersi una casa, una famiglia e qualche viaggio di tanto in tanto. Per alcuni, però, questo non basta più e il desiderio di fuggire dalla strada maestra può cogliere di sorpresa e cambiare completamente la quotidianità delle persone.

Laura Scalas, una 30enne di Cabras, e il suo fidanzato veneziano, Nicola Zampieri, hanno capito che per loro era arrivato il momento di girare e imboccare una nuova via, quella che li avrebbe portati verso nuovi orizzonti. Così, hanno entrambi lasciato il loro lavoro a Londra per viaggiare, esplorare il mondo e raccontare le loro esperienze sui social.

La scelta di Laura e Nicola

«Eccoci qui - scrivono Laura e Nicola nella didascalia del video pubblicato sul loro account TikTok nuovo di zecca, "Nilli Birds" -, con un biglietto di sola andata per il Sud Est Asiatico, due zaini e tanta voglia di vivere il mondo insieme.

Dopo notti insonni, anni, settimane e giorni di pianificazione, lunghe ore di lavoro e sacrifici per risparmiare ogni centesimo, montagne russe di emozioni tra ‘Sì, ce la faccio’ e ‘Chissà se andrà bene’, ‘Oddio, non so se è la scelta giusta’, paura, pianti, risate, tanta adrenalina e chi più ne ha più ne metta. Ce l’abbiamo fatta!»

Una pagina social che, per la coppia, diventerà un diario di viaggio, un album di ricordi ed esperienze. «Partiamo con i soldi che siamo riusciti a mettere da parte in tre anni di lavoro, non tantissimi. Abbiamo un budget di circa 15 euro al giorno. Non è nostra intenzione trovare un lavoro ma renderci utili nel volontariato - racconta Laura Scalas a Unione Sarda -. Non sappiamo quando questo viaggio terminerà, è certo però che arriveremo in Australia. Abbiamo visitato tanti luoghi sparsi per il mondo, ma siamo sempre ritornati alla nostra routine, ora no. Come faremo? Si vedrà. Vogliamo scoprire il mondo senza seguire un rigido programma. E raccontarlo a tutti come fanno i travel blogger».