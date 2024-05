Leonardo Dicaprio trova un fungo raro e misterioso: «Si riteneva estinto da 36 anni»

L'attore statunitense e ambientalista militante, Leonardo DiCaprio, sul suo profilo Instagram celebra l'avvistamento di esemplari del fungo Gran Puma in Cile, ritenuto estinto ormai 36 anni fa. «I funghi Gran Puma sono una specie misteriosa che vive nel sottosuolo delle montagne Nahuelbuta in Cile - scrive DiCaprio - I membri del team della spedizione» che li hanno trovati «pensano addirittura che siano visibili in superficie solo per pochi giorni l'anno».

«Dopo essere uscito dai radar della scienza per 36 anni, il Big Puma Fungus è stato riscoperto in Cile nell'ambito della Rewild Search for Lost Species.

Con l'aiuto di appassionati di funghi locali e della Fungi Foundation - Re Wild ha annunciato la prima specie di funghi mai riscoperta nell'ambito della Ricerca delle specie perdute. Il Big Puma Fungus è una misteriosa specie di fungo che vive nel sottosuolo delle montagne Nahuelbuta in Cile.

I membri del team della spedizione pensano addirittura che i funghi del fungo possano essere visibili sopra il suolo solo per pochi giorni all'anno. Visitate il link nella bio per vedere il cortometraggio della regista cilena Catalina Infante che ha catturato la meraviglia della spedizione e il momento in cui il team ha trovato il Big Puma Fungus insieme alla comunità locale».