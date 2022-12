Lanciano, con 10 euro vince due milioni: caccia al fortunato

Altra vincita milionaria in provincia di Chieti. Ammonta a 2 milioni di euro la vincita al Gratta e Vinci IL Re nella tabaccheria di Linda Bianco in via del Mare a Lanciano. «Non ce ne eravamo neppure accorti – dice Linda -. È stata la Lottomatica a chiamarci per darci la notizia e inviarci oggi la locandina della vincita. Non sappiamo chi possa essere, se un cliente abituale o qualcuno passato per caso, anche perché la vincita risale al 23 novembre scorso». Con soli 10 euro, quindi, il fortunato giocatore si è portato a casa ben 2 milioni e non è la prima vincita di rilievo che si registra nella tabaccheria di via del Mare, dove un anno fa erano stati vinti 300mila euro. «Magari si tratta di un nostro cliente e, come si dice in questi casi – conclude Linda Bianco -, speriamo torni da noi almeno a dirci un grazie». Qualche giorno fa stessa vincita a Vasto sempre con un biglietto da 10 euro nella tabaccheria Cocco di via Conti Ricci.