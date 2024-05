«Abbiamo vinto più di 40 milioni di euro alla lotteria, ma non abbiamo mai ricevuto i soldi. Sul conto solo 60 centesimi»

Hanno creduto di aver dato una svolta alla loro vita vincendo alla lotteria. Peccato, però, che non hanno mai visto un centesimo da quella vincita. È il caso di Edwina e David Nylan, di Fleetwood (Irlanda), che sembrerebbero essere stati ingannati dallo stesso gioco. La coppia non è mai riuscita a riscuotere 35 milioni di sterline (cioè poco più di 40 milioni di euro) a causa di un malinteso. «Secondo Camelot, l'operatore della lotteria della Gran Bretagna, non avevamo abbastanza soldi sul conto per acquistare il biglietto - hanno dichiarato al Sun - ma noi abbiamo giocato i numeri e abbiamo vinto quella somma. È stato ingiusto non ricevere i soldi».

Cosa è successo

I fatti risalgono al 23 dicembre del 2015.

Edwina e David hanno sempre tentato la fortuna con il gioco d'azzardo e, quel giorno, hanno scelto di giocare i numeri 01 - 02 - 04 - 19 - 28 - 41. Delle cifre che si sono rivelate fortunate, visto che hanno vinto il jackpot. Ma, quando sono andati a controllare sul conto, hanno visto che non c'era stato nessun versamento.

«Abbiamo chiamato l'assistenza clienti di Camelot per capire cosa fosse successo - hanno dichiarato - ma ci hanno detto che non hanno potuto versare la vincita perché, a loro, non risultava l'acquisto del biglietto. Sul conto avevamo soltanto 60 centesimi e la transizione per acquistare il biglietto non è passata. Ci hanno detto che, più volte, è stata inviata un'email di errore. Ma a noi non è arrivato niente e, per questa cosa, non ci hanno mai dato i nostri soldi. Che, in un modo o nell'altro, ci spettavano di diritto siccome avevamo vinto».

Insomma, quel Natale per Edwina e David non è stato particolarmente generoso. Ma i coniugi, a distanza di quasi dieci anni, non si scoraggiano e continuano a giocare nella sperenza di rivincere. «Siamo grati di quello che abbiamo e non ci manca nulla - hanno concluso - non ci servono necessariamente i soldi, per cui continuiamo a giocare per divertirci. Non ci siamo scoraggiati e siamo andati avanti. Sappiamo che, prima o poi, vinceremo di nuovo».