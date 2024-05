Luca Barbareschi: «Per Lucrezia Lante della Rovere lasciai mia moglie incinta. I miei figli tutti diseredati, mamma mi abbandonò a 6 anni»

Luca Barbareschi, 67 anni, attore, regista, ex deputato della Repubblica, ha presentato lo scorso anno la sua ultima fatica, The Penitent, film in cui è regista, produttore e interprete principale, presentato alla Mostra di Venezia 2023 e tratto da una sceneggiatura di David Mamet. «Un capolavoro, potevo farlo solo io, è la mia storia, ci ho messo tutto me stesso», le parole che usa Barbareschi per tracciare un parallelo tra la sua vita e gli elementi strutturali del film, incentrato su uno psichiatra ebreo alle prese con l'incombente distruzione della sua vita privata e professionale.

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Barbareschi si racconta toccando vari momenti della sua vita, senza tralasciare episodi di cui prova ancora oggi un profondo rimorso, ma senza mai pentirsi. Il primo trauma di cui ha ricordo è l'abbandono della madre quando aveva solo 6 anni: «Si era innamorata di un altro e prese con sé mia sorella.

Spiritosa però, mi regalò “Cent’anni di solitudine”. Da allora in ogni libro cerco di capire cosa le sia passato per la testa per mollarmi così, io non potrei mai, i miei figli piccoli li bacio e li ribacio, non sopporterei l’idea di non rivederli».

Gli anni dell'adolescenza

E proprio la solitudine, prima come ora, è per lui all'ordine del giorno, spiega, ripercorrendo poi gli anni di un'adolescenza turbolenta, tra problemi a scuola, in famiglia, ma anche con se stesso. A 14 anni, poco tempo dopo il suo primo bacio, si sentiva gracile in mezzo ai suoi coetanei: «A 14 anni ero un tappo, 1 metro e 45, i compagni di classe erano già alti e con la barba, io con la vocina e senza un pelo. Di colpo mi venne un piede 46, sembravo Scarpantibus. Poi in pochi mesi arrivai a 1 metro e 87, con un nasone che non finiva più. A 16 ero una belva, facevo pugilato, pieno di rabbia, finivo sempre in qualche rissa».

Il Barbareschi padre

A 18 anni una lite furibonda con il padre lo spinse a fare i bagagli e partire per l'America con l'intento di fare più soldi di lui, ma una volta firmato il primo contratto con Berlusconi di ben 2 miliardi di lire, la reazione del padre non fu così soddisfacente. «Lui alzò le spalle: “Bene. E poi?”. Aveva ragione. I soldi non sono mai stati un metro di paragone. Era un grande papà».

Il Luca Barbareschi padre “dice tanti no”, ma si ritiene anche generoso e disponibile, e alla domanda sull'aver diseredato tutti e sei i suoi figli, risponde con schiettezza: «Pensa che cu.., così devono lavorare». Lo faccio per il loro bene. Se volevo essere popolare andavo al Grande Fratello».

Il rapporto con le donne

Barbareschi non nasconde la sua attitudine a far soffire le persone o a compiere errori piuttosto grandi: «Sono come Cyrano. Con i miei figli, con le donne che amo. Chiedo scusa quando ho sbagliato». Ha poi ricordato il modo peggiore con cui ha lasciato una donna: «Stavo con un’attrice americana famosissima, bella come il sole. Mi ero rotto le scatole. Avevo una Jaguar cabrio. “Tesoro, ti spiace controllare se mi funzionano gli stop?”. Lei scese. “Sì, caro, si accendono”. Le lanciai la borsetta e ripartii lasciandola lì». Tuttavia, le accuse di avere un brutto carattere le rispedisce al mittente: «Ho un ottimo carattere. Ero arrogante, ora meno il mondo è pieno di imbecilli, ho imparato a stare zitto. Beh, quasi».

Su Lucrezia Lante della Rovere confessa che è stata per lui un grande amore «ci desideravamo pazzamente. Quando se n’è andata mi è crollato tutto addosso. Per lei avevo lasciato mia moglie incinta della terza figlia», e ora i due sono rimasti amici: «Per me adesso Lucrezia è come una figlia».