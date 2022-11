Lucas Peracchi, star di Onlyfans: «Mi pagano per avere le mie mutande, con quei soldi ho comprato casa di mia nonna»

OnlyFans usato per guadagnarsi uno stipendio, per avere visibiltà o per realizzare un sogno. Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne, quel sogno è riuscito a realizzarlo: poter ricomprare la casa dei nonni a Borla di Vernasca, in provincia di Piacenza. Il 36enne, infatti, con i soldi guadagnati sulla piattaforma digitale ha comprato la casa, da cui probabilmente era legato da un motivo affettivo, e ci è andato a vivere.

Peracchi non nasconde il successo che la piattaforma gli sta regalando. Ma non mancano anche richieste assurde e hot che provengano dai fans. «C’è chi mi chiede di spedirgli le mie calze, le mutande. Chi voleva un video dove muovo i pettorali e poi inquadro il piede. Sembra assurdo, lo so, ma mi hanno pagato strabene in quel caso. Sicuramente più di quanto prendevo facendomi il mazzo ore lavorando in cantiere».

Tra le tante offerte ricevute dall'ex tronista, che di professione oggi è un personal trainer, c'è anche quella di prendere parte come protagonista di un porno, ma Peracchi, non sembra essere allettato da quella strada, piuttosto da un percoso enogastronomico, perché «il mio prossimo sogno è fare il vino in Valdarda».