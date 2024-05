Luigi Carpino dopo il diploma lascia la città e torna in campagna per fare il pastore: «Ho rinunciato a uscite e drink, ma sono felice» Oggi 33enne, non ha mai avuto dubbi sulla sua decisione di vita: «Ascoltate il vostro cuore. Perché quando una scelta si fa con il cuore tutto ciò che ne consegue viene tranquillamente accettato»