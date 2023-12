Da Torre del Greco a New York: il sogno di Luigi Speranza con la sua pasta “La Trafila”

NEW YORK - Da Torre del Greco fino a New York, traiettoria luminosa di un grande sogno napoletano.

Un sogno chiamato “pasta”, quello di Luigi Speranza, e di sua moglie Jiselle.

Una storia al limite dell’incredibile, considerato il successo figlio del più assurdo dramma del nostro tempo, quello della pandemia di Covid-19. Gli anni peggiori per l’America tutta che invece, come un detonatore, fanno esplodere grinta, voglia e orgoglio. E così, mentre molti chiudono, Luigi e Jiselle rilanciano, e aprono un intero stabilimento a Brooklyn. “La Trafila”, la loro idea di pasta fatta in casa, personalizzata, «Come un sarto lavora a un abito su misura». Più che una fabbrica, sembra una boutique, dove oltre a tutto il buono spicca anche tutto il bello. Pannelli di vetro, tanta luce, e un intero quartiere a emanare energia.







«È la mia vita. Ho studiato tutta la vita per questo - all’Istituto Alberghiero di Roccaraso, ci tengo, scrivilo! - ed è da tutta la vita che mi alzo dal letto quando è ancora notte, animato da questa passione per Napoli, per l’Italia, e per la pasta».







E non sono solo parole.

Pur vantando oramai un certo numero di impiegati, infatti, Luigi ha scientificamente deciso di non avvalersi di una figura commerciale. È lui personalmente che ogni santo giorno fa il giro dei suoi clienti per ascoltarli, per parlare con loro, per immaginare assieme il loro prossimo sogno.

Che sia il più classico degli spaghetti o il più bizzarro tortello ripieno, l’impegno e gli occhi che brillano sono sempre gli stessi, sono sempre pieni della luce di chi ama ciò che fa.

E qui in città già lo conoscono tutti.

E già tutti gli vogliono bene.