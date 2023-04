Luis Sal, il video mentre mangia croissant a Parigi durante le proteste per le pensioni: è polemica

C'è chi ne ha apprezzato l'evidente provocazione, chi (forse non comprendendola) si è schierato dalla parte degli haters. Di certo il video di Luis Sal, influencer di Bologna e videomaker tra i più celebri del panorama, sta facendo discutere. Con ordine: Luis ha pubblicato un video sui suoi canali sui migliori cinque croissant a Parigi. Il "problema" nasce perché lo ha girato nella capitale francese e durante gli scontri per le proteste dopo la riforma sulle pensioni voluta del governo.

Il video di Luis Sal scatena le polemiche

Il video si intitola "Best croissant in Paris" e mostra le top 5 dei migliori cornetti di Parigi. «Ciao, mi chiamo Luis e oggi sono a Parigi per provare i cinque migliori croissant. Vedremo quale sarà il migliore», dice a inizio video. Intorno a lui, però, il finimondo: lacrimogeni, manganelli, bombe carta. Un video in inglese surreale di cinque minuti che aveva come obiettivo quello di creare un effetto provocatorio. Il video ha fatto il pieno di like e di commenti, ma gli utenti si sono divisi. «Maestà il popolo ha fame e non ha più pane. “Se non ha più pane che mangino le brioche”, citazione Maria Antonietta Sal», dice un commento che forse si avvicina più di tutti alla comprensione del video. Ma c'è chi non è d'accordo: «Non hai rispetto di chi protesta per i suoi diritti, vergognati». Il video in realtà è piaciuto anche agli stessi francesi: «Un video eccezionale. Non ho mai visto un video fatto sulla Francia in cui si respira la vera Francia: gli ottimi croissant e la rivoluzione, tutto perfetto!». E poi ancora, «Ragazzo, sei già una leggenda in Francia».