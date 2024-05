Maddy morta di tumore a 26 anni: raccontava la malattia su TikTok, nella lista dei desideri (realizzati) l'incontro con Gordon Ramsay

Nell'era digitale, i social media sono diventati una piattaforma dove molte persone scelgono di condividere le proprie storie personali, comprese le battaglie contro gravi malattie. Raccontare la propria esperienza con il tumore sui social può essere un atto di coraggio che non solo aiuta chi lo fa a trovare sostegno e forza, ma offre anche conforto e ispirazione a chi si trova in situazioni simili. Maddy Baloy, una giovane tiktoker di Tampa, Florida, è stata un esempio di questa tendenza. Maddy è tragicamente scomparsa a soli 26 anni, ma fino all'ultimo ha usato il suo profilo TikTok per raccontare la sua lotta contro un tumore terminale.

Il fidanzato, Louis Risher, ha condiviso con il magazine People che la ragazza «è morta pacificamente, circondata da amore», precisando che le ha tenuto la mano tutto il giorno, fornendole il conforto di cui aveva bisogno nei suoi ultimi momenti.

La lotta al tumore

Prima di scoprire la sua malattia, Maddy lavorava come maestra d'asilo.

La sua vita ha preso una svolta drammatica nell'estate del 2022, quando ha iniziato a soffrire di problemi di stomaco. Dopo vari tentativi di cambiare dieta, il 22 febbraio 2023 una visita al pronto soccorso dopo aver vomitato sangue ha portato alla terribile scoperta: un cancro diffuso al quarto stadio che colpiva diverse parti del suo corpo. Maddy ha così deciso di documentare la sua esperienza con la malattia su TikTok, dove si è presentata dicendo: «Ciao, mi chiamo Madison e ho un cancro terminale al quarto stadio. È nel mio intestino crasso, nel mio intestino tenue, nel mio utero, nelle mie ovaie, praticamente l'intera metà inferiore del mio corpo è piena di cancro».

La lista dei desideri

Maddy credeva fortemente nell'importanza di vivere appieno ogni emozione disponibile, come ha dichiarato in un'intervista a People a marzo, sottolineando: «dobbiamo sperimentare ogni singola emozione mentre siamo qui perché non saremo qui a lungo». Tra i suoi desideri, c'era anche quello di incontrare il famoso chef Gordon Ramsay, un sogno che si è avverato a febbraio quando il volto tv l'ha invitata a Miami per una cena nel suo ristorante Hell's Kitchen e all'apertura del suo nuovo locale Lucky Cat a South Beach. Lo stesso chef ha espresso il suo cordoglio, riconoscendo l'importanza di aver potuto contribuire a realizzare uno dei suoi ultimi desideri: «Sono davvero senza parole per la triste notizia. Sapere che siamo riusciti a realizzare uno dei suoi sogni mi farà sempre piacere. Inviamo tutto il nostro affetto al suo fidanzato e alla sua famiglia».