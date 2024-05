«Sono una mamma di 52 anni, ma sui social dicono che ne ho 82 e sono piena di botox. Perché le donne non si supportarano tra loro?»

Una vita dedita alla cura di sé e degli altri, la passione per la moda e per il vivere sano, perseguito attraverso la ricerca di un'attività costante e una dieta vegetariana e biologica. Questi sono i principi su cui si fonda la vita di una mamma 52enne che lavora come infermiera e che utilizza i social per coltivare i suoi interessi legati alla cura della pelle e all'abbigliamento.

Ma i social, che dovrebbero essere uno spazio sicuro, nascondono delle crepe da cui potrebbero arrivare da un momento all'altro insidie più o meno inaspettate e difficili da digerire. Questo è ciò che è accaduto a Nerys Middleton, residente a Chester, in Inghilterra, che si è imbattuta in una serie di profili che hanno tempestato i suoi post di commenti nei quali si ironizza sul fatto che sembra avere almeno 30 anni in più di quelli che dichiara e la si accusa di essere «smunta».

L'arrivo dei troll

Il video della discordia da cui è originato il tutto la ritraeva nell'atto di chiedere ai suoi follower quale età dimostrasse, e in breve il post si è trasformato in una calamita di commenti negativi che arrivavano da fuori la sua cerchia.

Gli utenti alla domanda sull'età hanno fornito un ventaglio di risposte incredibilmente ampio: dai 30 agli 82 anni, ma la donna è rimasta maggiormente scioccata nel leggere le insinuazioni e le richieste inopportune di quelli che lei ha additato come troll: «Sei piena di Botox», e ancora: «mostraci il tuo collo».

Quello che si è verficato non è nulla di nuovo rispetto ai comportamenti impropri e intromissivi che popolano le piattaforme social: spesso tali incursioni provengono da profili falsi, altre volte da persone vere, ma un dato che non si può ignorare è che il più delle volte questo tipo di attacchi, miranti a sminuire o denigrare l'aspetto fisico, sono rivolti a donne.

La reazione

«Mi prendo cura di me stessa. Sono una persona che veste in modo sofisticato», ha detto Nerys Middleton, che non vede nessuna colpa in tutto ciò. La 52enne ha respinto i commenti negativi mostrando grande sicurezza in se stessa, ma non ha potuto fare a meno di esprimere tristezza rispetto al fenomeno degli insulti di massa sui social, specialmente quando arrivano da donne verso altre donne. «Le donne dovrebbero supportare le altre donne. Se smettono di farlo, a noi non rimarrà più nessuno».