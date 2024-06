Mamma e papà morti di tumore a una settimana di distanza, lasciano due bambine: «Adesso sono stelle che brillano nel cielo»

Sempre insieme, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. Ed è stata proprio questa che li ha fatti volare via dalle loro due bambine di 8 e 4 anni. Erano legati da un filo rosso che nemmeno la morte è riuscita a spezzare. Nigel Joyce e sua moglie Marjian sono morti a una settimana di distanza l'uno dall'altra a causa di due tumori.

La tragedia

La coppia viveva a Christchurch, in Nuova Zelanda, insieme alle loro piccole Oriana ed Emily, che adesso verranno cresciute dai nonni e dagli zii, riporta il Sun.

Nel 2022 a Nigel è stato diagnosticato un tumore al cervello, pochi giorni prima di venire a sapere che anche sua moglie, Marjian, stava per iniziare la sua battaglia contro un tumore al seno. Entrambi, dopo le diagnosi, si sono sottoposti alle cure, che però hanno soltanto alleviato il dolore e l'arrivo dei decessi. Nigel, dopo due anni di chemioterapia, ha avuto un peggioramento il 25 maggio e si è spento il 31 maggio, dopo sei giorni di sofferenza.

Marjian, invece, in questi anni si è sottoposta alla radioterapia. Sembrava stare meglio, fino a quando non ha iniziato a soffrire di convulsioni. Così i medici hanno sottoposto la mamma a nuove analisi e, dai risultati, è stato scoperto che il tumore era riuscito a raggiungere il cervello. I medici hanno spiegato che ciò è accaduto perché le cellule tumorali sono arrivati ai tessuti attraverso il flusso sanguigno. Marjian ha combattuto con tutte le forze per rimanere ancorata alla vita e accanto alle sue figlie, ma si è spenta il 6 giugno.

Il ricordo degli amici e dei familiari

La scomparsa di Nigel e Marjian ha sconvolto amici e parenti. «Emily e Oriana adesso hanno due stelle che brillano nel cielo per loro - ha dichiarato una collega della donna - la loro perdita è devastante per tutti. Marjian era un'amica affidabile e una persona su cui si poteva sempre contare».

«Nigel e Marjian erano delle persone meravigliose e hanno lasciato due bambine meravigliose - ha dichiarato un parente - nelle piccole riusciamo a rivedere tutta la loro forza e gentilezza».