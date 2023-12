«Sono una mamma pigra e odio riordinare la casa: non mi importa se regna il caos, non faccio la domestica alla famiglia»

Amanda Rose è una tiktoker molto famosa negli Stati Uniti: basti pensare che il suo profilo TikTok conta più di un milione di follower. Ma perché è così conosciuta sul web? Semplice, perché è una mamma considerata "insolita" dalla società: odia pulire, riordinare ed è molto pigra, così, mostra la sua routine quotidiana sul web e i suoi video riscuotono sempre moltissimo successo.

In uno degli ultimi post, Amanda ha spiegato che riordinare casa è una delle cose che odia di più al mondo.

Il video TikTok di Amanda Rose

Uno dei video di Amanda Rose che ha riscosso un successo incredibile è quello intitolato "Mattinata di una mamma pigra". La tiktoker si sveglia, si alza dal letto e si dirige in cucina dove regna letteralmente il caos: piatti da lavare, teglie di pizza, scatole di cereali aperti e briciole sul tavolo. E non è finita qui perché nel tragitto dalla camera da letto alla cucina, Amanda riprende le varie stanze che sono una messa peggio dall'altra. Comunque sia, a lei non importa e, infatti, nel video dice: «Questa è la mia mattinata da mamma pigra. Molte persone mi chiedono come ho fatto a lasciare che la mia casa diventasse così brutta, ma la verità è che a me e ai miei figli non piace riordinare. Noi amiamo stare all'aria aperta e trascorrere le nostre giornate al parco invece che dentro casa». Poi, Amanda ha aggiunto: «Siamo arrivati ​​al punto in cui non riusciamo più a vedere il pavimento e camminiamo sui vestiti tutto il giorno. Se abbiamo bisogno di una maglietta, la tiriamo fuori dall'asciugatrice e la indossiamo.

A volte mi dimentico di aver fatto il bucato e lo lascio nella lavatrice per due giorni e devo ricominciare tutto da capo. Alcune persone non riescono ad andare a dormire sapendo che la loro casa è così, io, invece, sono l'opposto. Chiudo semplicemente gli occhi e mi addormento. Sento che se dovessi pulire sempre e tutto il giorno, sarebbe l'unica cosa che riuscirei a fare e io non voglio vivere così».

Le parole di Amanda

Alla fine del video, Amanda Rose aggiunge: «Sono una mamma casalinga, ma non sono una domestica. Le pulizie fanno parte delle "mansioni" casalinghe di una mamma ma non lascerò che l'ossessione per l'ordine rovini la mia vita».