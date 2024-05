Mamma single in lacrime per il suo compleanno mentre prepara la torta: «Lo devo fare per i miei bambini»

Non c'è un'unica parola che possa riassumere cosa vuol dire essere genitori, la gioia che si prova nel veder crescere e maturare i propri figli, la sofferenza profonda quando si osserva il loro dolore, consapevoli che a volte tutto ciò che si può fare è supportare da lontano e lasciare che combattano le proprie battagie. Fin quando è possibile, però, si fa di tutto per dipingere un sorriso sui loro volti, e quel di tutto a volte comporta rinunce e sacrifici, il gesto quasi naturale di ignorare i propri desideri per vederli contenti e dar loro dei ricordi luminosi.

Proprio questo è il sentimento dietro il video di una mamma single, le guance bagnate dalle lacrime e gli occhi arrossati mentre prepara una torta per il suo compleanno. La sofferenza della solitudine c'è e non si nega, ma si va avanti e si fa per la felicità dei bambini.

La clip è diventata presto virale, con molti genitori che si sono riconosciuti in quel dolore e altrettanti figli che hanno, forse per la prima volta, riconosciuto in quello sguardo la propria mamma e e papà.

Le lacrime della mamma

Elizabeth è in piedi davanti al bancone della cucina, una teglia con delle forme per cupcake davanti a lei, pronta per accogliere l'impasto. Il suo viso è arrossato per il pianto e le mani corrono a tamponare le guance, cercando di riprendersi quel tanto che basta per andare avanti. Sulla clip scrive: «Essere una mamma single vuol dire anche fare la propria torta di compleanno così che i tuoi bimbi possano essere felici quando ti cantano tanti auguri».

Il video originale, come riporta il DailyMail, è stato rimosso dopo aver raccolto quasi 40 milioni di visualizzazioni e commenti di diverso tipo. Infatti, se molti hanno espresso il loro supporto per una situazione difficile, tanti altri hanno giudicato severamente la 29enne: «Datti una calmata, io sono sposata e comunque nessuno mi fa la torta», «Perché piangi? Mi sembra evidente che devi lavorare su te stessa e sui tuoi bambini, essere una mamma single è sicuramente meglio che stare con la persona sbagliata».

C'è, però, chi ha sostenuto Elizabeth: «Nel caso oggi non te l'abbia detto nessuno, lo farò io: stai facendo un ottimo lavoro, e sei tanto amata. Avrei fatto di tutto per avere una mamma come te. So che è difficile, ma stai facendo la cosa giusta». In una clip successiva, Elizabeth aveva spiegato di aver registrato il video per far sì che le altre mamme single si sentissero meno sole. Ammetteva di essere a volte troppo emotiva, ma che per lei è difficile: «Non so neanche come spiegare a qualcuno cosa voglia dire crescere i bambini, prendersi cura della casa e fare tutto ciò in completa solitudine, senza un partner. Non c'è mai una pausa, è stancante e quel pianto è probabilmente dovuto alla stanchezza».