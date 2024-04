Lascia la mancia di 20 euro sul tavolo del ristorante, il marito la “ruba” mentre lei è al bagno: la cameriera lo scopre e la avvisa così

La querelle sulla mancia al ristorante e su quanto sia bene lasciare ai camerieri non è di certo una novità. C'è chi afferma che il problema sia relativo allo stipendio troppo basso dei lavoratori e che, anziché lasciare la responsabilità al cliente, debba essere il datore di lavoro ad aumentare la paga; dall'altra parte c'è chi invece crede che la mancia sia parte di un sistema meritocratico, utile a premiare chi assicura un servizio migliore.

Al di là della posizione che si decide di prendere sulla questione, però, a volte si verificano situazioni particolari che lasciano a bocca aperta entrambi gli schieramenti, proprio come è successo a Sarah. La ragazza ha raccontato - in un video pubblicato su TikTok - di aver visto una cliente lasciare 20 euro di mancia sul tavolo, ma quei soldi sono stati poi rubati dal marito mentre lei era in bagno.

Il furto in famiglia

Una cameriera ha assistito a una scena piuttosto insolita durante il suo ultimo turno di lavoro e ha deciso di denunciare la questione attraverso un video pubblicato sul suo account TikTok.

La ragazza, nella clip, si rivolge direttamente alla moglie del ladro e dice: «Se sei venuta a cena alla Texas Roadhouse oggi, 7 aprile 2024, e ti sei seduta nell'area di mia competenza, ti volevo dire che il mio nome è Sarah».

Poi, racconta che l'uomo era seduto a un tavolo da sei ma faceva parte di un gruppo di quattro persone, lui, sua moglie e due bambini. Dopo aver elencato l'ordine per meglio identificare il cliente, dichiara: «Mi sono stati lasciati 20 euro sul tavolo di mancia, ma hai pagato tramite un'app. Tuo marito ha preso quei soldi». Inizialmente, Sarah ammette di aver accusato i suoi colleghi di aver rubato la banconota ma, dopo aver visto i filmati delle telecamere, ha scoperto la verità.

«Sapevo di aver visto quei 20 euro - ribadisce -. Li ha presi quando tu ti sei alzata per andare in bagno. Quindi, alla fine, non ho avuto quei 20 euro e ho dato la colpa agli altri, sentendomi una str***a».

Gli utenti, per evitare situazioni simili, affermano di dare la mancia direttamente in mano ai camerieri, quando possibile.