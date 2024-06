Mara Favro, rintracciata la seconda auto: «La usò perché l'altra era guasta». Il mistero si infittisce

I carabinieri avrebbero rintracciato l'auto usata da Mara Favro, la donna scomparsa a Susa (Torino) tra il 7 e l'8 marzo, nei giorni in cui lei non poteva usare la sua perché era guasta. La sua vecchia Panda di colore verde era inutilizzabile e parcheggiata sotto la sua casa. Negli ultimi giorni dunque la donna, madre di una bambina di 9 anni, ne aveva usata un'altra.

La donna scomparsa tre mesi fa

Ieri i militari dell'Arma avevano effettuato dei rilievi sulla vettura guasta, oltre che nell'appartamento nel centro del paese.

Una sorta di sfogo che Mara aveva avuto con lui e che riguardava la sua esperienza di lavoro, da cameriera, nella pizzeria di Chiomonte dove sarebbe stata vista l'ultima volta, a fine turno. Nei messaggi Favro si lamentava, sostenendo che non si trovava bene a lavorare in quel locale, dove aveva iniziato da otto giorni. Gli inquirenti stanno indagando per omicidio.