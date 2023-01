Mara Venier e il nuovo profilo su TikTok, lei si infuria: «È un fake, una presa per il c**o»

E' su tutte le furie Mara Venier che ha scoperto un profilo sul social TikTok che lei non ha mai autorizzato. Su Instagram pubblica una story in cui scrive «Amici io non sono su Tik Tok!! nessuno è autorizzato...» e dopo pochi secondi pubblica un'altra story in cui spiega ai fan cosa è successo. «Quelle sono inziative di non so chi. Sono fake. E adesso farò una segnalazione ovviamente».

Totti e l'antiriciclaggio, l'avvocato di Ilary rompe il silenzio. E Selvaggia commenta così

Mara Venier, la rabbia per il profilo fake

«Comunque grazie perchè i commenti son pure carini, però insomma» continua la conduttrice di Domenica In. «È tutto non autorizzato e poi è una presa per il c**lo per voi che credete che sia io. Ciao». Nelle stories successive, poi, Zia Mara ha repostato i commenti di altri utenti e follower che segnalavano il profilo fake.

Natale in famiglia

Polemiche anche per il Natale di Mara Venier. La conduttrice ha organizzato il cenone della Vigilia di Natale a casa sua con tutti i suoi parenti più stretti. La conduttrice ha poi postato su Instagram diversi video in cui balla e si diverte. Il commento di un follower l'ha però, fatta infuriare. Mentre zia Mara si divertiva a ballare in pigiama nel salotto di casa sua, su Instagram pensavano a chiederle: «Come fai a tornare a Domenica In il primo gennaio se hai il Covid? Che barzellette». Al commento Mara Venier ha risposto indignata e furiosa, scrivendo: «Invece di sparare ca***** informati. E tu che c**** ne sai di come sono stata io?? Barzelletta un ca***, prendilo e poi mi dirai. Siete insopportabili!».