Giulia Salemi contro il cast di Mare Fuori: «Se la tirano». Ma spunta una vecchia foto con Giacomo Giorgio

La polemica che non ti aspetti. Giulia Salemi ha attaccato gli attori di "Mare Fuori" dopo il loro incontro a Sanremo. L'influencer, in diretta su R101, ha affermato che i ragazzi del cast «se la tirano», sferrando un attacco frontale che ha sorpreso i fan della popolare serie Rai. «A Sanremo ho incontrato il cast di Mare Fuori in aereo - ha detto Giulia Salemi -. Ma anche meno. Pensano di salvare vite umane, ma se la tirano in un modo… Te la puoi tirare con 40 anni di carriera, non con una serie alle spalle. Tranne le ragazze, loro sono state carine».

Giulia Salemi e la polemica con "Mare Fuori"

Le dichiarazioni dell'opinionista del Gf Vip fanno già discutere ma, apparentemente, nessun membro del cast di "Mare Fuori" ha raccolto la provocazione. Ad eccezione di Giacomo Giorgio, che nella serie interpreta Ciro Ricci, che ha pubblicato e cancellato una storia Instagram in cui scrive: «Cosa non si fa per un po' di hype». Una frase poi rimossa dai social, ma che non è sfuggita all'occhio attento dei follower.

Cosa c'è dietro?

Il fatto che Giacomo Giorgio sia stato l'unico a reagire alla provocazione non sarebbe casuale. Su Twitter un utente ha condiviso una foto che ritrae Giulia Salemi e l'attore napoletano nella quale i due sembrano molto intimi. Nello scatto lei gli dà un bacio sulla guancia. Che fra loro ci sia stato del tenero in passato? Al momento non è dato saperlo, ma certamente alla luce di questa foto l'attacco della Salemi a "Mare Fuori" non sembra più così casuale.