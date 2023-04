Mare Fuori, Nicolò Galasso (O' Pirucchio): «Ho dovuto odiare mio papà, non parlavo con lui, stavo male»

Nicolò Galasso, che interpreta O' Pirucchio in Mare Fuori, non si risparmia quando i fan lo salutano o lo tartassano di domande sulla serie. E infatti, ha partecipato ad una diretta su TikTok con Giacomo Giorgio (Ciro nella serie tv) rispondendo ad alcune domande sul suo rapporto con il padre sul set. Perché un dettaglio curioso sull'attore è proprio questo: il padre che piange la sua morte in Mare Fuori è lo stesso nella vita reale. Si chiama Domenico Galasso ed è un attore teatrale.

Nicolò e Domenico Galasso in Mare Fuori recitano i ruoli di O' Pirucchio e suo padre. Ma, non sempre durante le riprese è stato tutto così semplice. A raccontarlo, infatti, è proprio Nicolò. «Recitare con mio papà è stato particolare. Nella seconda stagione io l'ho dovuto "odiare" mentre nella vita reale io con lui ho un bellissimo rapporto», ha raccontato Nicolò.

Poi, ha aggiunto: «Quando ci siamo trovati in scena insieme, questo rapporto con mio papà l'ho dovuto costruire da zero. Durante le riprese non ci parlavo oppure stavo male».

«La scena in cui io sono stato male è quando gli lancio il pane in faccia. Era un rapporto diverso perché era un altro papà e un altro figlio. In scena era un papà e io avevo un altro pensiero su di lui», ha concluso O' Pirucchio.