Maria De Filippi compie 61 anni, gli auguri speciali di Emma: «Il regalo più grande lo hai fatto tu a me»

Auguri a Maria De Filippi. Oggi la regina di Mediaset spegne 61 anni e per lei arrivano una valanga di messaggi social e non. I primi a svegliare la conduttrice sulle note di “tanti auguri a te” sono stati Annalisa e Fiorello che insieme ad Amadeus l'hanno videochiamata durante la diretta di Viva Rai 2. Carlo Conti invece le ha dedicato un post su Instagram, in cui augura buon compleanno alle sue «sorelline televisive», lei e Antonella Clerici (si perché oggi è il compleanno anche della conduttrice di "È sempre mezzogiorno" che di anni ne compie 58) e proprio la clerici ha rivolto alla De Filippi un pensiero durante la puntata di oggi del suo programma.

Auguri a Maria De Filippi, i dolci auguri di Emma

Ma gli auguri piu' emozionanti sono stati, per ora, sicuramente quelli di Emma Marrone: «Buon compleanno Mary del mio cuore. Ti voglio bene dal primo giorno e te ne vorrò sempre! Il regalo più grande lo hai fatto tu a me». Nel Twitter della cantante traspare tutta la riconoscenza che la stessa nutre per la moglie di Maurizio Costanzo. E Maria è la vera talent scout di Emma, ma tra loro c'è un rapporto veramente speciale che è nato tra i banchi di Amici ma che non si è mai spento.

Buon compleanno Mary del mio cuore ❤️

Ti voglio bene dal primo giorno e te ne vorrò sempre!

Il regalo più grande lo hai fatto tu a me..

🫶🏻 pic.twitter.com/7ibELRbka8 — Emma Marrone (@MarroneEmma) December 5, 2022

Il loro rapporto speciale

La conduttrice, che nel suo programma ha scoperto e lanciato moltissimi talenti, non ha mai nascosto il grande affetto che prova nei confronti della vincitrice della nona edizione di Amici e la salentina ha sempre dimostrato grande riconoscenza alla sua mamma artistica. Ed Emma ringrazia Maria De Filippi anche nel suo docu-film autobiografico uscito pochi giorni fa su Prime Video, oggi con il suo Tweet Emma ha solo ripetuto quello che ha sempre detto: «Maria ti voglio bene»