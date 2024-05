Mario Biondi, il dolore per la figlia Mia: «È l’unica che non vedo». La rottura con la mamma Giorgia Albarello e il distacco

Mario Biondi è stato ospite di Nunzia De Girolamo nella puntata di Ciao Maschio che andrà in onda questa sera, 25 maggio. Il cantautore ha voluto aprirsi e raccontare una situazione molto delicata che lo sta facendo soffrire molto: la mancanza della sua settima figlia, Mia, avuta da un flirt con l'ex concorrente di Miss Italia, Giorgia Albarello. La loro storia d'amore è nata nel 2013 e naufragata un anno dopo, ma da quel legame è nata la figlia che oggi ha nove anni, la piccola Mia.

Mario Biondi ha confessato che lei è l'unica dei suoi 10 figli che non vede e non frequenta a causa della separazione dall'ex Miss Italia.

La rivelazione di Mario Biondi

Mario Biondi ha rivelato che cosa e chi gli manca maggiormente. La risposta è arrivata sincera e immediata: «Mia. Nella sincerità della vostra domanda ho dovuto rispondere con questa cosa che fa abbastanza male. Mia è la mia settima bambina, mia figlia, l'unica dei miei 10 che io non vivo e non vedo perché si sono innescati dei meccanismi tali per il quale io non riesco a vederla ed è una roba abbastanza dolorosa e inconcepibile per me. Non siamo preparati per le separazioni ed avere figli... e poi a separarci perché poi genitori si rimane per sempre. Marito e moglie, l'amore può finire... ma genitori si rimane sempre».

Il cantautore ha sofferto e sta tutt'ora soffrendo molto la separazione dalla figlia, ma forse, grazie a questa rivelazione così sincera e onesta, qualcosa si potrà smuovere.