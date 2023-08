Le bottiglie dall'etichetta tanto ricercata, con il suo nome, viaggiano nel mondo. Ma Marisa Cuomo, premiata con l'Oscar del vino, non si muove da Furore, costa di Amalfi. Anzi, da casa: la stessa da 40 anni. «Mi sveglio alle 7 e sono subito al lavoro, giù in cantina. Comincio prima che arrivino gli altri, e poi continuo quando vanno via», dice l'imprenditrice-contadina seduta sul divano accanto al marito Andrea Ferraioli e ai nipotini che un po' ascoltano e un po' giocano. In tre hanno bussato con insistenza al citofono e sono entrati dalla porta principale che si trova in mezzo a una scala, quella che, in alto, porta a un'altra palazzina, «dove utilizzo ancora la cucina di mia suocera». Scendendo verso la strada si va nella bottaia, ovvero nel seminterrato con una temperatura costante di 19 gradi adibito all'affinamento dei rossi gran riserva e del Fiorduva. Cinquanta passi, tra gradini e fiori, sotto la pergola: tanto basta per arrivare alle botti di legno personalizzate per annata: «Hanno la data degli anniversari delle nascite o le dediche di visitatori famosi e amici scritte con un pennarello», fa notare Marisa. E, sul legno, sono impressi anche cuori e frasi in lingue diverse, giapponese compreso.

Questa storia è internazionale, però, sin dalle origini da fiaba. La narra Andrea, che sorride e spiega: «Suo padre durante la guerra fu spedito in Bosnia Erzegovina, allora Jugoslavia, catturato e ferito. Si salvò grazie a una donna: la sua prima visione quando riaprì gli occhi, e se ne innamorò follemente al punto di decidere di rientrare al paese con lei, travestendola da soldato perché potesse essere ammessa con l'inganno a bordo di una nave militare, anche se femmina e straniera». Piccolo, non trascurabile dettaglio: «Lui era già promesso a un'altra donna, che lo aspettava, pregando...»

Ma, come si sa, a cuor non si comanda. E, tolta la divisa, finisce che dall'unione tra Cuomo e l'angelo slavo nascono tredici figli: «Marisa è l'undicesima, a 12 anni è già sarta in una maglieria per cinquemila lire al giorno; sposarla è un'altra avventura...», prosegue Andrea, che si intesta il merito di averle imposto di lasciare l'impiego pagato poco, già prima del matrimonio, e l'intuizione di proporle un'impresa in proprio. «Rilevando il marchio ideato dai miei avi, e aggiungendo il nome di mia moglie, come dono di nozze, nel 1982». Il resto del racconto è noto, ripercorso tra il mare del panorama mozzafiato che si vede dal balcone di casa, e le vicine terrazze coltivate nei rapidi pendii. Ma la vicenda va oltre la favola.

Al calar della sera s'accendono i lampadari di vetro colorati nel salone, in sintonia con l'allegria semplice di Marisa, dal primo gennaio sessantenne. La sua azienda può vantare un fatturato di 4,3 milioni all'anno grazie ai suoi «contadini volanti e spericolati» che si arrampicano tra curve e strapiombo nei 40 ettari di vigneti e imprese agricole in zona. Centoventuno dipendenti e fornitori, tra cui un fisioterapista, con i preziosi suggerimenti dell'enologo Luigi Moio. E il Fiorduva è al top tra le nove etichette, ma tutto conserva un carattere genuino come i sapori della cucina quotidiana di Marisa Cuomo, che ha un'incredibile varietà di piatti preferiti da fare, richiesti da grandi e piccoli, figli e nipoti. «Io adoro la pasta al gratin», interviene la maggiore. «Per me, le linguine con le vongole». «E, nonna, quando prepari i bomboloni alla crema?»

«Solo lei è capace di lavorare e, da sempre, nello stesso tempo, tenere in braccio i bimbi e prendersi cura di tutti», le riconosce il marito cui si deve invece la scelta delle attrezzature hi-tech, senza badare a spese, per alzare sempre l'asticella della qualità. «Un micro-laboratorio elettronico consente di esaminare i campioni di vino in 90 secondi, una nuova tecnologica cantina è in costruzione, e i tappi in sughero naturale vengono controllati uno per uno, mediante un processo unico», aggiunge orgoglioso Andrea. E si capisce perché la prossima vendemmia è già sold out, tutta assegnata: in partenza per tre continenti. «Noi ci spostiamo per gli eventi promozionali e preferiamo prenotare un appartamento invece dell'hotel, ma la parola vacanza non esiste nel nostro vocabolario», dice senza rimpianti Marisa, ora ai fornelli per il caffè, pure speciale. Al retrogusto d'arancia.