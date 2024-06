«Mio marito è morto a 39 anni, per lui ho organizzato un funerale divertente con un castello gonfiabile, buona musica e i suoi piatti preferiti»

Un funerale decisamente diverso dal solito e lontano dalla tradizione, una celebrazione di vita dell'uomo, del marito, del padre che ora, purtroppo, non è più al fianco della moglie e dei figli. Katie, vedova a 40 anni, ha deciso di fare le cose a modo suo e ha organizzato una festa per suo marito, con tanto di buona musica, gonfiabili, laboratori d'arte e tutti quelli che erano i suoi cibi preferiti.

Brandon è morto a 39 anni a causa di una serie di complicazioni successive a un infarto e sua moglie ha reagito radunando centinaia e centinaia di persone per festeggiare chi era, anziché piangere semplicemente la sua scomparsa.

Un funerale in allegria

«Ogni volta che cominciavo a pensare all'organizzazione tradizionale del funerale, mi rendevo conto che non volevo farlo», ha dichiarato Katie Young a South West News Service. Un altro motivo che l'ha spinta a questo tipo di celebrazione è il fatto di voler evitare di traumatizzare i tre figli, Eleanor di 10 anni, Clyde di 10 e Ingrid di 8. Le sarebbe piaciuto, invece, che i tre bambini potessero un giorno ripensare a quel giorno con più gioia, un ricordo felice.

«A pensarci mi sentivo male, fisicamente - dice Young, come riportato da New York Post -. Non riuscivo a sopportare il pensiero di sedere in una chiesa a piangere, discorso dopo discorso. Sarebbe stata una tortura per i miei figli e per me. I ricordi orrendi di un normale funerale non si addicono a Brandon». Così la vedova si è rimboccata le mani e ha organizzato un evento con 500 persone, documentato e condiviso da un'amica sui social.

A intrattenere gli invitati c'erano dei gonfiabili, laboratori d'arte e fai da te e tanti dei cibi preferiti dal marito. L'enorme collezione di opere e album di Brandon è stata poi offerta agli ospiti come souvenir, prima di andar via. «Aveva tantissimi dischi e adorava condividerli con le persone che apprezzavano la musica, così abbiamo lasciato che le persone dessero un'occhiata e portassero a casa con loro un pezzetto di lui», ha raccontato Katie a Newsweek.

«Lo abbiamo festeggiato nel suo posto preferito, ovvero casa sua, con le sue persone preferite, la famiglia e gli amici. Era così adatto a Brandon che quasi sembrava fosse lì anche lui». La parte migliore, racconta poi la mamma, è stata il sorriso dei suoi figli durante l'evento.