Marito scopre tradimento della moglie grazie all'aiuto dei suoi pappagalli, la frase che ha alimentato i sospetti

Un uomo in Turchia ha scoperto il tradimento della moglie grazie all'aiuto dei suoi pappagalli. Come si sa questi animali hanno il vizio di ripetere molte delle frasi che vengono dette e a causa "loro" i due coniugi sono finiti in tribunale. I due pappagalli sono stati inoltre citati in giudizio come testimoni. Il caso è diventato virale sui social.

Tradire moglie o marito non sarà più reato (punibile fino a 3 mesi di carcere), così New York cancella il reato di adulterio

La vicenda

L'uomo tornando a casa sentì ripetere dai suoi pappagalli la frase: «Mio marito non c'è. vieni». Lui unì subito i punti e capì che sua moglie stava approfittando delle ore in cui lui non era a casa per avvisare il suo amante.