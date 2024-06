«Mio marito mi ha tradito con mia mamma. Ha messo incinta anche lei e i miei figli hanno dei fratellastri come zii»

Hanno giurato fedeltà e amore eterno davanti a un altare, 24 anni fa. Con loro, amici e parenti, che hanno festeggiato la coppia al momento del «sì». In particolar modo la mamma della sposa, che si è commossa allo scambio delle fedi tra la figlia e il suo sposo. Quelle lacrime, forse, non erano di contettezza, bensì di dolore. Una donna di 54 anni ha deciso di togliersi la fede al dito e di lasciare il marito dopo averlo trovato sotto le coperte con un'amante insospettabile: sua madre.

Il tradimento

Una storia che ricorda molto le trame delle soap opera, tanto che molti hanno fatto fatica a credere alla donna quando hanno letto su Reddit ciò che le è accaduto, riporta il Mirror. Dal ritorno da un viaggio insieme alle sue amiche, una donna della Gran Bretagna ha trovato sua madre avvolta dalle lenzuola all'interno del proprio letto matrimoniale.

Accanto a lei, suo marito, che l'abbracciava. Appena la mamma si è accorta della presenza della figlia, si è alzata dal letto ed è scappata dalla camera, avvolta soltanto dalle coperte. Il tutto, sotto gli occhi della nipote, che ha visto la nonna uscire di casa senza vestiti, ma solo con un lenzuolo bianco.

«Sto insieme a mio marito da 39 anni, ci siamo conosciuti quando io avevo 15 anni e lui ne aveva 17 - ha raccontato la donna tradita - è stato amore a prima vista e non avrei mai pensato che sarebbe stato capace di una cosa del genere. Con lui ho avuto tre figli e attualmente sono incinta del quarto. Sono al settimo mese e la gravidanza sta procedendo bene. Ma non mi sono sentita molto bene quando ho visto lui e mia madre nel nostro letto». «Da quel giorno - ha continuato - ho scoperto che mio marito mi tradisce con mia madre da 22 anni, da quando ho partorito la nostra prima bambina».

La verità dopo il test del Dna

Quando ha saputo il periodo in cui è iniziato il tradimento, alla donna è venuto un dubbio. Nello stesso hanno in cui ha avuto la bambina, anche sua mamma era incinta di due gemelli. Al tempo, la 54enne aveva trovato molto divertente poter condividere insieme a qualcun altro le gioie di diventare mamma. E, soprattutto, era felice di avere due fratelli che avrebbero avuto la stessa età della loro nipotina. Ma, dopo la scoperta della relazione extraconiugale, ha iniziato a ipotizzare che i due gemelli non fossero soltanto suoi fratelli.

«Ho deciso di fare il test del Dna sui miei fratelli per togliermi ogni dubbio - ha continuato nel post - e quando ho visto che anche i gemelli erano suoi figli, mi sono sentita male. Non solo avevo due fratelli, ma gli zii dei miei figli erano anche i loro fratellastri. Non potevo crederci».

Dopo aver scoperto la verità, la 50enne ha deciso di raccontare tutto al suo papà. Quest'ultimo ha allontanato la moglie da casa, che attualmente vive insieme alla sua seconda figlia, di 38 anni. «Ho chiesto il divorzio da mio marito e ora sono in terapia - ha concluso la donna - ho chiesto anche ai miei figli se desiderano fare una terapia, ma per il momento non se la sentono. Sono così scioccata, non credo che riuscirò a riprendermi facilmente. Mia madre e mio marito non mi parlano più, perché mi danno la colpa per aver rovinato la loro felicità. Ma a me non interessa, continuerò a portare avanti il divorzio».

I commenti

Dopo aver pubblicato il post su Reddit, diversi utenti hanno commentato l'accaduto. Alcuni hanno scritto: «Sua madre è un mostro, scegliendo di stare insieme al genero non ha pensato al bene della figlia e dei suoi nipoti». Un altro utente, invece, ha scritto: «La cosa che trovo più raccapricciante è che sua madre e suo marito le danno la colpa per aver rovinato tutto, quando in realtà loro sono stati i primi ad aver fatto soffrire delle persone. Spero che la donna, adesso, possa ricominciare a vivere e a trovare la felicità con una nuova persona».