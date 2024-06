Massimo Boldi: «Raffaella Carrà mi odiava, non capiva la mia comicità. È istintiva, di pancia. Non vedo il problema»

Massimo Boldi è da sempre un personaggio divisivo: ha rallegrato i giorni di vacanze natalizie degli italiani con i suoi cinepanettoni sin dagli anni '80, ma è sicuramente una comicità che mal si accosta alla società di oggi. Erano altri tempi, dirà qualcuno, ma c'era sicuramente un altro tipo di sensibilità e attenzione ai temi sociali che oggi non può passare inosservata.

Chi se ne era già accorta ai tempi che furono è lei, Raffaella Carrà che è sempre stata un passo avanti a tutti, mentre molto imbarazzata, diceva a Bruno Vespa, in una vecchia intervista, che lei semplicemente cercava di stare al passo con i tempi, non avendo idea che il percorso lo stava tracciando proprio lei.

Massimo Boldi: «La Carrà mi odiava»

Massimo Boldi ha rivelato che Raffaella Carrà non era una vera e propria fan dei cinepanettoni e della sua comicità: «Raffaella Carrà mi odiava perché non capiva questo modo di far ridere. Non è stata l’unica, i critici di cinema e tv mi hanno sempre impallinato.

Ma io me ne sono fregato e ho sempre pensato al pubblico, che mi ha sempre contraccambiato. Faccio una comicità istintiva, di pancia. Non vedo il problema».

Il pubblico ha sempre sostenuto Massimo Boldi e la sua comicità di pancia. Entro la fine dell'anno l'attore comico tornerà in sala con un nuovo film e lui ha già rivelato che non vede l'ora di ritrovare il suo amato pubblico.