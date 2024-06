Conosce il fidanzato on line e si sposa dopo due giorni: «Siamo felicissimi, ora andiamo a vivere assieme»

Una ragazza di 19 anni ha sposato un uomo dopo averlo conosciuto su Internet e averlo incontrato dal vivo soltanto per due giorni. La decisione impulsiva l'ha resa «più felice che mai», sostiene lei sui social. Sarà vero amore? Ecco la loro storia.

Si sposano dopo 48 ore dal primo incontro

Lui, 20 anni, e lei, 19, sono dei novelli sposi che si sono incontrati grazie al web. Non tramite un'app di dating, ma su un forum, Internet4chan, su cui il ragazzo ha scritto un commento spontaneo rivolto a lei. Successivamente, giocando insieme al videogame Stardew Valley, i due si sono sentiti anocora più uniti. La loro relazione prima del matrimonio, però, è durata meno di 50 ore: hanno deciso di andare a nozze dopo soli due giorni di conoscenza.

La loro bizzarra storia arriva alle orecchie del pubblico dalla piattaforma Reddit, su cui la ragazza ha raccontato i dettagli del loro sentimento: «Siamo stati solo amici di Stardew Valley per un po', giocando insieme quando c'era tempo. Poi mi ha chiesto se poteva venire a trovarmi e io ho accettato. Quando ci siamo abbracciati per la prima volta, è stato davvero speciale. Dopo aver trascorso la giornata insieme e aver parlato molto, ho detto: “Vorrei poter sposare un ragazzo come te”, e lui mi ha risposto: “Davvero?! Vuoi sposarmi?”, si è messo le scarpe e siamo andati a comprare gli anelli. Ci siamo sposati la mattina dopo, e non sono mai stata più felice.

Non vedo l'ora che la casa in cui ci trasferiremo sia pronta».

La loro unione rimane un segreto

Ma la ragazza non ha parlato con nessuno del matrimonio, per paura del giudizio. Non lo ha detto alla sua famiglia ed è preoccupata per come la nonna potrebbe reagire se lo scoprisse. «Ho 19 anni e la nonna mi ha cresciuta da quando ne avevo 13 - spiega - Da quando è morta mia madre, è molto protettiva nei miei confronti ed è sempre preoccupata. Adora mio marito (anche se non sa ancora che ci siamo sposati), ma ha un problema cardiaco che le fa battere il cuore in modo irregolare e veloce se è stressata, e ho paura di farle venire un infarto se glielo rivelerò».

Gli utenti di Reddit, intanto, sperano vivamente che il suo racconto sia uno scherzo: sono increduli di fronte al fidanzamento, durato solo un amanciata di ore, e non si astengono dal dare giudizi negativi. Un commentatore ha scritto: «Come avete fatto a sposarvi così in fretta? Com'è andato il processo? Pensavo che doveste aspettare una licenza di matrimonio perché fosse reale... Sono così confuso». Ma la ragazza aveva la risposta pronta: «Siamo andati in tribunale e abbiamo aspettato lì circa un'ora per la licenza, è stato molto semplice».