Il papà si sposa all'improvviso, figlia lascia tutto e viaggia per mille chilometri: «All'arrivo ho capito di essere un anno in anticipo»

Parte in viaggio per il matrimonio del papà, ma si accorge in ritardo di essere in anticipo di un anno. Protagonista di questa strana vicenda è una ragazza di 29 anni, che ha viaggiato per oltre 1600 chilometri senza motivo, per colpa di una distrazione.

Llarissa Pye ha scoperto di aver anticipato di ben un anno il viaggio per le nozze del papà per un fraintendimento al telefono. La ragazza ha preso un aereo diretto da Lanzarote, isola delle Canarie dove vive attualmente da nove anni, per tornare a casa nel Cheshire, in Inghilterra, a 1.700 miglia di distanza (circa 1.609 km). Il papà le aveva telefonato a maggio per informarla di aver fissato la data del matrimonio con la sua partner.

«Mio padre deve aver detto: Sarà durante il mio compleanno l'anno prossimo - ha raccontato la ragazza - Ma io ho sentito: Ci dispiace, il preavviso è breve, capiremo se non potrai venire».

Pensando che si riferisse al 2 giugno 2024, la giovane ha speso 234 euro per un volo verso casa e ha chiesto all'ultimo minuto ai colleghi di coprire i suoi turni in un negozio di noleggio biciclette.

Il 31 maggio si è svegliata felice di tornare a casa per il grande giorno di suo padre. «Gli avevo anche inviato i biglietti dei miei voli - ha aggiunto riferendosi alla coppia - ma non avevano notato la data del 2024». Llarissa ha inviato messaggi alla sua famiglia dicendole che era all'aeroporto ma aveva già messo il telefono in modalità aereo e non si è accorta dell'errore finché non stava per decollare.

In volo per nulla

«Ho chiamato mio padre - ha raccontato - e lui ha detto: Llarissa, il matrimonio non sarà prima dell'anno prossimo». Alla fine, la giovane ha sfruttato il viaggio per tornare a casa e farà lo stesso nel 2025 per partecipare al matrimonio del papà.