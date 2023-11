«Sono sposata da 26 anni, ma mio marito non conosce il mio segreto: prima del matrimonio ho avuto l'amante»

Al giorno d'oggi, festeggiare 26 anni di matrimonio con il proprio partner non è proprio da tutti. Una donna in crisi, però, potrebbe mettere a repentaglio l'unione con il marito perché nella sua mente si è ripresentato un fatto scomodo accaduto prima delle nozze, quando era solamente fidanzata con il suo sposo. Quindi, per cercare di mettere a tacere il suo senso di colpa, si è rivolta all'esperta dell'amore, Jane Green.

Una donna, che non sa proprio cosa fare, ha scritto una lettera d'aiuto all'esperta dell'amore, Jane Green che le ha risposto sulle pagine del Daily Mail.

Ecco cosa racconta la signora: «Ho sposato mio marito 26 anni fa ma gli ho nascosto un grande segreto. Io e lui stiamo insieme da quando avevo 16 anni e io non avevo mai avuto una vera relazione con un altro uomo, quindi, all'improvviso mi resi conto che non avrei mai avuto quell'opportunità in futuro, una volta che fossimo stati ufficialmente marito e moglie. Sottolineo, comunque, che non vorrei nessun altro se non mio marito. Allora, però, ero giovane e avevo paura di perdermi qualcosa se non provavo l'ebbrezza di frequentare qualcun altro all'infuori di lui, quindi, sono stata con un altro ragazzo. Una volta, era tutto diverso e io ho sempre detto a mio marito che sarei rimasta vergine fino al matrimonio, anche se con fatica, lui rispettò questa scelta, ma nell'altra relazione (durata quattro mesi) mi sono lasciata andare e ho fatto sesso per la prima volta con un uomo che non era mio marito. Io non ho mai detto niente a nessuno ma questo senso di colpa continua a ripresentarsi anche dopo anni. Temo che se mi confido lui mi lascerà».

Jane Green ha risposto alla moglie disperata scrivendo: «Tu e tuo marito avete chiaramente un matrimonio meraviglioso (26 anni sono tanti!), nonostante tu porti con te quello che descrivi come un segreto spaventoso. In realtà, tanto spaventoso non è. Capisco che tu possa provare un grande senso di colpa ma io ti consiglio di non dire nulla: è passato molto tempo e tu eri tanto giovane. Anche se non perdono i segreti nei matrimoni, tutto questo è accaduto molto tempo fa. La strada giusta da percorrere, in ogni situazione difficile, è sempre quella che causa meno dolore a tutti i protagonisti della storia. In questo momento, stai provando dolore, ma svelare il segreto non farà altro che creare più dolore e caos, e non vedo quale bene possa fare se non alleviarti dal tuo fardello. Lascia andare quel peso e concentrati sul tuo matrimonio con quello che sembra un uomo meraviglioso».