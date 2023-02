Maurizio Costanzo, la sorpresa ad Alfonso Signorini: «Ero stato male, ecco cosa mi fece trovare in camerino»

Alfonso Signorini ha ricordato Maurizio Costanzo a Verissimo con Silvia Toffanin, svelando un episodio poco conosciuto ma che ben descrive la persona che era Costanzo e il rapporto che aveva con i suoi amici e colleghi. Quando Alfonso Signorini aveva avuto problemi di salute, Maurizio Costanzo le era stato accanto, facendo anche un gesto molto particolare. «Quando ha saputo che ero guarito mi ha chiamato. Mi ha chiesto se avevo avuto paura e se avevo qualche rimpianto» racconta Signorini. «Le ho detto di sì, che avrei rimpianto aver passato poco tempo con i miei genitori e aver smesso di suonare». «A queste parole Costanzo è trasalito: Come hai smesso di suonare? Perché? Devi assolutamente ricominciare!» .

La sorpesa a Signorini, un regalo nel camerino

Signorini rispose che di non avere tempo, che era impossibile. Ma l'amico non si arrende e fa per lui un "gesto speciale". Poco tempo dopo, dopo la fine di uno spettacolo televisivo, nel camerino Alfonso Signorini si ritrova un disco di una sonata di Chopin, tra le sue preferite. Era un segno. «Maurizio non aveva dimenticato le mie parole, è stato un gesto simbolico ma che mi ha fatto un grande effetto»

L'ultimo pezzo sul giornale "Chi"

L'ultimo articolo giornalistico Maurizio Costanzo lo ha dedicato ai "Maestri che hanno fatto la tv" e uscirà in edicola su Chi" domani. "è come se fosse un testamento spirituale dedicato ai grandi della tv, corrado, Buongiorno...Oggi noi non possiamo che pensare anche a lui"