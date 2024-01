Mbappé, la mamma-agente: «Troppi soldi in beneficenza, non lavoro per meno del 30%. Piuttosto me ne vado alle Maldive»

Kylian Mbappé è sempre più vicino al Real Madrid. Un possibile trasferimento a "parametro zero" - dal momento che il talento francese va a scadenza di contratto con il Psg a giugno - ma che sposterà comunque enormi capitali. Lo sa bene Fayza Lamari, madre e agente di Mbappé, che non ha mai nascosto la sua intenzione di sfruttare fino in fondo l'immenso valore economico del figlio. Anzi, sembra volerlo fare sempre più.

Mbappé, un addio che sconvolge la Francia: a rischio i diritti tv della Ligue 1

Mbappé, la madre-agente contro la beneficenza del figlio

In una recente intervista la 49enne di origine algerine ha rivelato di incassare il 30% dei guadagni di Mbappé, una cifra che non la soddisfa a pieno. Anche perché si tratta della stessa somma che il calciatore devolve annualmente alla sua fondazione di beneficenza "Inspired by KM". «Percepisco la stessa porzione che Kylian devolve ogni anno all'associazione – ha rivelato al programma di France 2, Envoyé Spécial -. Credo che il 30% sia una percentuale troppo alta… Uguale alla mia». Arrivando addirittura a minacciare di mollare il figlio: «Dovessi incassare di meno, allora gli direi: io per te non lavoro. Piuttosto la smetto e me ne vado a godere la pensione alle Maldive».

Secondo Forbes, il patrimonio di Mbappé ammonta a circa 110 milioni di euro.

La fondazione "Inspired by KM" opera nel sociale e attualmente aiuta 98 giovani dai 9 ai 16 anni (49 ragazzi e altrettante ragazze) provenienti dai contesti più sfortunati delle periferie parigine.