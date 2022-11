I medici le avevano detto che non poteva rimanere incinta, 36enne partorisce l'11esimo figlio: «Il n.11 è arrivato. Lui è perfetto»

Pensava di non poter rimanere incinta e ora ha partorito il suo 11esimo figlio. Questa è la storia di Satu Nordling Gonzalez, una 36enne della Svezia che nella vita aveva un grande desiderio: quello di diventare mamma, ma per i medici sarebbe stato impossibile. La donna condivide la sua vita di mamma modello su Instagram e posta le foto dei figli di età compresa tra 0 e 14 anni.

Le avevano detto che non poteva rimanere incinta, partorisce 11esimo figlio

Secondo quanto riferito, Satu, che è una mamma casalinga, aveva 21 anni quando è rimasta incinta per la prima volta del suo attuale marito Andres dall'Uruguay, ma la gravidanza non è andata a buon termine e la 36enne ha subito un aborto spontaneo. Secondo una pubblicazione svedese locale, per satu rimanere di nuovo incinta, a causa delle cicatrici che aveva sull'utero, sarebbe stato difficilissimo. A causa dello stress, l'ovulazione si è poi interrotta del tutto per Satu che ha pensato: «Non sarei mai diventata ciò che sentivo di essere stata creata per essere, una madre».

L'ultimo arrivato

Ma due anni e mezzo dopo è finalmente rimasta incinta di nuovo e nel 2008 è nata Nicole. Poi una carrellata di altri 9 bambini e qualche giorno fa l'arrivo dell'ultimo della famiglia. «Il bambino n. 11 è arrivato ieri 11/11 alle 12:55, è andato tutto bene e sta andando davvero bene. Mi sto immergendo in tutto questo e sono così innamorata di questo ragazzino. Lui è perfetto», con questo annuncio e foto la lieta novella arriva sui social.

Ora, Satu e Andres hanno sei femmine e cinque maschi: Nicole, 14, Vanessa, 13, i gemelli Jonathan e Danilo, 12, Olivia, nove, Kevin, otto, Celina, sette, Isabelle, quattro, Melania, due, Benjamin, uno e il neonato. La sua giornata inizia alle 6:30 dove cambia i pannolini, prepara la colazione per la famiglia e porta i bambini più grandi a scuola prima di iniziare i lavori domestici. «Essere madre è un grande lavoro e sacrificio - ha spiegato al The Sun - A volte, una sensazione di stanchezza mi travolge anche prima di fare colazione. Tuttavia, i sorrisi e l'amore dei bambini è la migliore ricompensa per la mia cura per loro».